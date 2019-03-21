Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители «Протон» и «Ангара», составляет 84 млрд руб., сообщил в интервью «Коммерсанту» гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Предприятие планирует выйти из долгов в 2021–2022 гг., уточнил Варочко. За прошлый год центр снизил долговую нагрузку на 31 млрд руб. По банковским обязательствам и штрафам ему удалось договориться с банками о моратории на десять лет с последующей рассрочкой по платежам. В 2019 г. Центр имени Хруничева намерен полностью закрыть все долги перед Роскосмосом, копившиеся с 2011 по 2016 г.
Варочко уточнил, что предприятие не рассчитывает только на господдержку и стремится выполнить свои договорные обязательства в срок. Если в 2017 г. у предприятия было 297 просроченных этапов, то сегодня их осталось 18. По задолженности с Минобороны их осталось четыре. «Все, что было связано с поставкой «Протонов», разгонных блоков, – мы эти долги закрыли», – уточнил он.
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.