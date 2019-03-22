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Росавиация заблокировала поставки канадских A220-300 для Red Wings

Авиакомпания Red Wings вынуждена была отказаться от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку Росавиация не сертифицировала их для использования в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли. Этот тип самолета выпускается в Канаде под маркой Bombardier CS300.

Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев подтвердил выход компании из проекта. Он не уточнил причины, но обрисовал последствия этого решения: в этом году из-за отказа от Airbus A220-300 компания не сможет открыть несколько маршрутов. В Airbus заявили, что в России эксплуатировать самолеты A220-300 планировала только Red Wings. Каталожная цена такого судна составляет $91,5 млн, стоимость всей серии – $549 млн, но в этом случае покупатель обычно получает скидку.

Решение Росавиации связано с отказом канадского регулятора Transport Canada Civil Aviation (TCCA) выдавать сертификат российским самолету SSJ 100 и вертолету «Ансат», утверждают собеседники издания. В российском ведомстве ситуацию не комментируют. В Государственной транспортной лизинговой компании, которая должна была поставить самолеты, заявили, что причиной отказа от контракта стала возросшая цена самолета. Это привело к увеличению лизинговой ставки. В компании заверили, что будут искать покупателей на эти суда в Европе, где на них есть спрос. Сделкой занимается дочерняя компания GTLK Europe.

Отказ Канады от сертификации SSJ 100 и вертолета «Ансат» заключается в запутанной системе сертификации в самой России, считают собеседники издания. До конца 2015 г. ее проводил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), чья система сертификации признана авиавластями США, ЕС и других стран. С 2016 г. эти полномочия перешли к Росавиации, которая с тех пор использует в качестве базового документа авиационные правила МАКа, который и указан в качестве уполномоченного органа. Источники отмечают, что это является основанием для авиавластей других стран не признавать новый статус Росавиации.