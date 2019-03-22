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Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.

Руководитель Garuda заявил, что перевозчик по-прежнему верит в надежность Boeing 737 Mах 8, но пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода. Это будет сложно исправить, даже если обновить программное обеспечение.

«Мы направили письмо Boeing с просьбой отменить заказ», – подтвердил France Presse официальный представитель Garuda Ихсан Розан. По его словам, речь идет о контракте на поставку 50 самолетов на $4,9 млрд. Перевозчик уже заплатил Boeing около $26 млн.

Переговоры Garuda с представителями Boeing намечены на 28 марта в офисе индонезийской авиакомпании. «В принципе, мы не собираемся заменять Boeing, но мы будем искать другие типы, поэтому, возможно, они предложат Boeing 737 Mах 10, то есть новый самолет, конкурентом может быть Airbus 321», – сказал Аскхара.

В октябре 2018 г. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, в авиакатастрофе погибли 189 человек. 10 марта аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии. Большинство стран приостановили полеты этого типа самолетов. Boeing обещал выпустить обновление для программного обеспечения 737 Mах и руководства по обучению пилотов.