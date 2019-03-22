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Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании.

Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд. С учетом реализации услуг выручка выросла на 25% по сравнению с 2017 г. – до $1,085 млрд.

Показатель EBITDA вырос на 29% до $589 млн. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 54,3% по сравнению с 52,4% в 2017 г.

«Распадская» занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Сейчас 83,8% «Распадской» принадлежит Evraz Романа Абрамовича и его партнеров. Еще 16,6% акций торгуются на Московской бирже.