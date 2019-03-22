СКР попросил заочно арестовать бывшего гендиректора «Газпром промгаза»
Следственный комитет России (СКР) подал в Бабушкинский суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора «Газпром промгаза» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Боровикову.
Карасевичу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сказала Боровикова. Он объявлен в международный розыск. Следствие полагает, что Карасевич украл почти 2 млрд руб. при реализации проекта «Газификация регионов России», сообщал Telegram-канал Mash.
Карасевич был гендиректором «Газпром промгаза» с 1999 по 2013 г. Кроме того, он доктор технических наук, а также был профессором и заведующим кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и газа им. Губкина. Карасевич написал более 200 научных работ, он получал премии российского правительства и «Газпрома», говорится на сайте университета.