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Electrolux инвестирует в разработку голосового управления для бытовой техники

Electrolux инвестирует средства в разработку технологии голосового управления для бытовой техники, пишет Bloomberg. Речь идет о внедрении голосового помощника или специального приложения. Как отмечает агентство, для того чтобы выключить прибор или нажать кнопку, не обязательно будет подходить к технике. Функциями бытовой техники можно будет управлять с помощью домашнего спикера, такого как Amazon Alexa или Google Home.

Технология, разрабатываемая Electrolux, находится все еще в зачаточном состоянии и меркнет по сравнению с аналогичными достижениями, сделанными, например, в автопромышленности, отмечает Bloomberg. В качестве примера агентство приводит беспилотные автомобили.

Руководитель департамента инноваций Electrolux Дэвид Кронстрем считает, что рынок голосовых устройств в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии. По его словам, к 2025 г. «очень большая доля» продаж компаний будет приходиться именно на бытовые приборы с функцией голосового управления. В 2018 г. Electrolux потратила около 300 млн крон ($32 млн) на разработку соответствующей технологии.

Electrolux надеется, что новая технология даст ей конкурентное преимущество. В компании также считают, что за счет нее увеличатся продажи запчастей, необходимо будет периодически обновлять систему. «Раньше, когда мы продавали холодильник, мы больше ничего не слышали от покупателя», – сказал Кронстрем. «Теперь у нас есть возможность поддерживать контакт после первой продажи», – добавил он.

Компания видит своей целью повысить уровень взаимодействия между клиентами и их домами. Речь идет о возможности подключений кухонных приборов к смартфонам, к приложениям с рецептами блюд, к учебным пособиям по приготовлению пищи, отмечает агентство. Сейчас Electrolux предлагает несколько таких бытовых приборов, например печь CombiSteam Pro Smart стоимостью около $3000, термостат Anova Precision Cooker за $120.