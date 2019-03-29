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Бизнес
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РБК узнал о планах «Газпрома» выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Ведомости
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Структуры «Газпрома» ведут переговоры о выкупе его крупнейших подрядчиков — «Стройгазмонтажа» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» у Геннадия Тимченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому». Решения по обеим сделкам приняты окончательно, они могут быть закрыты до конца года, отмечает собеседник издания. Топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев может возглавить «Стройгазмонтаж» уже в апреле. Компании тему не комментируют.

Цену сделок собеседники не раскрывают. В 2015–2018 гг. «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» получили от «Газпрома» контракты почти на 1,5 трлн руб. Они являются участниками строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Северного потока-2». «Дочка» «Стройгазмонтажа» также строила Крымский мост (228 млрд руб.). Выкупом этих компаний занимается собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром», созданный в 2018 г. Монополии принадлежит в нем 49%, остальное – у структур Газпромбанка и физлиц. Эта компания уже приобрела активы третьего по величине подрядчика «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга».

Возможным мотивом сделок является снижение санкционных рисков для «Газпрома» планирующего увеличение доли на европейском рынке в условиях конкуренции с США, считает один из собеседников. Ротенберг и Тимченко вместе со своими компаниями попали под санкции ЕС и США в 2014 г.

По данным Forbes, в 2018 г. состояние Ротенберга оценивалось в $3 млрд, Тимченко – $16 млрд. У Ротенберга помимо «Стройгазмонтажа» есть еще 80% в компании «Минудобрения», 35% в TPS Avia, контролирующей международный аэропорт Шереметьево, а также 50% в СМП Банке. Их общая выручка за 2017 г. составила около 30 млрд руб., что в десять раз меньше выручки «Стройгазмонтажа» – 362 млрд руб. Тимченко, помимо «Стройтранснефтегаза» владеет 23,5% в «Новатэке» (эта доля оценивается в 752 млрд руб.), 17% в «Сибуре» (около 200 млрд руб). и 80% в «Трансойле».

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о начале разработке Абызова за два года до ареста

Ведомости
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Обвиняемого в хищении 4 млрд руб. Михаила Абызова сотрудники ФСБ начали прослушивать как минимум за два года до его задержания. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В деле фигурируют расшифровки записей бесед Абызова с другим обвиняемым, гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, датированных 2017-2019 гг. «В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник близкий к СКР. При этом фигурирующие в деле события датированы 2011-2012 гг.

Расшифровки легли в основу дела Абызова, утверждали в суде представители обвинения. Защитник Абызова Сергей Дрозд настаивает, что в расшифровках нет данных о создании экс-министром «открытого правительства» преступного сообщества. Записанные ФСБ разговоры Абызова со Степановым — это беседы «на бытовые темы», подтверждает адвокат Степанова Владимир Старинский.

Помимо создания преступного сообщества (ст. 210 УК) Абызову вменяется также мошенничество (ч.4 ст. 159 УК). Дело возбуждено на основе рапорта Службы экономической безопасности ФСБ России, а не по заявлению потерпевших, уточнил Старинский. Следствие полагает, что Абызов, владевший 95% акций компаний СИБЭКО и РЭС организовал серию сделок в результате которой их стоимость была завышена со 156,1 млн до 4 млрд руб. Не знавшие об этом миноритарии СИБЭКО понесли убытки, считают в СКР. 

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Авто
Новости

Производство автомобилей Smart будет перенесено в Китай

Ведомости
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Немецкий автоконцерн Daimler продает 50% подразделения Smart китайской компании Geely. Компании объявили о создании СП, которое будет заниматься разработкой и выпуском электромобилей под брендом Smart, производство будет размещено в Китае, сообщили компании. Накануне о скорой продаже половины Smart китайкой компании сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Новые электромобили Smart совместной разработки появятся в 2022 г. Разработка и проектирование будут разделены между Mercedes-Benz Design и инженерными центрами Geely. Линейка Smart будет расширена моделями сегмента B. СП будет будет оформлено к концу 2019 г., финансовые условия не разглашаются. Бренд Smart «обладает уникальной привлекательностью и высокой коммерческой ценностью,» сказал председатель совета директоров и основной владелец китайской Geely Ли Шуфу.

На заводе в Хамбахе во Франции, где сейчас выпускается Smart Fortwo, Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler, будет производить компактный электромобиль линейки EQ, в запуск которого будет инвестировано 500 млн евро, сказал гендиректор Daimler Дитер Цетше. Как будет замещено производство Smart Forfour в Словении, компания не сообщает. Четырехместный Smart построен на одной платформе с Renault Twingo.

Geely в прошлом году стала крупнейшим акционером Daimler, купив долю 9,7% за $9 млрд. Покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам немецкой компании, полагает Reuters. Smart продал в 2018 г. всего 128 802 автомобилей (снижение на 4,6 %), в то время как Mercedes-Benz - около 2,25 млн.

Сближение Geely и Daimler в прошлом году продолжилось соглашением о создании СП, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга. Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует шведскую Volvo Cars, LEVC (производитель лондонских такси), британскую Lotus и малазийскую Proton.

Цетше является последовательным энтузиастом бренда микромобилей. Но гендиректор уходит в отставку в мае этого года, а его приемник Ола Каллениус не так оптимистичен относительно бренда, приносящего концерну убытки. По оценке Evercore ISI ежегодные убытки Smart составляют от 500 до 700 млн евро.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Reuters: США пригрозили зарубежным компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Ведомости
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США предупредили иностранные компании, работающие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что они могут попасть под американские санкции, если не прекратят сотрудничать с Венесуэлой, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал компаниям понять, что любой вид торговли нефтью (прямой, непрямой или бартерный) будет считаться нарушением.

Вашингтон, таким образом, стремится еще больше усилить давление на правительство президента Николаса Мадуро, власть которого США считают незаконной. Больше всего американские власти хотят добиться прекращения поставок нефтепродуктов, которые используются для разбавления сырой венесуэльской нефти, пишет Reuters. Из-под действия санкций по гуманитарным соображениям, вероятно, будет выведено авиационное и дизельное топливо, отметили собеседники агентства.

В феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

Власти США в конце января ввели санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму $7 млрд. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо. По мнению Вашингтона, введенные санкции помогут сохранить активы компании для народа Венесуэлы.

Финансы
Новости

Goldman Sachs оштрафован почти на $45 млн за недостоверную отчетность

Ведомости
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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало подразделение американского банка Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) за нарушения в отчетности. Об этом говорится в сообщении британского регулятора.

Goldman Sachs нарушал требования о точной и своевременной передаче данных о сделках в течение почти десяти лет – с ноября 2007 г. по март 2017 г., утверждает FCA. За это время инвестиционный банк допустил в общей сложности 220,2 млн ошибок в своих отчетах, говорится в сообщении. К примеру, Goldman Sachs ошибочно сообщил регулятору о 6,6 млн транзакций, которые не требовали декларирования.

«Ошибки в этом случае демонстрируют неспособность в течение длительного периода управлять и держать контроль, что жизненно важно для целостности наших рынков», – приводятся в сообщении слова исполнительного директора FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком Марка Стюарда.

Goldman Sachs согласился сотрудничать с регулятором и поэтому получил скидку в 30% от общего штрафа. Без этого банку пришлось бы заплатить 49 млн фунтов стерлингов ($64 млн).

Бизнес
Новости

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Ведомости
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Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании. Такая идея возникла у Red Wings после возгорания пассажирского кресла на рейсе из Екатеринбурга в Анталью.

Как рассказал представитель авиакомпании, 26 марта во время набора высоты пассажир рейса из Екатеринбурга в Анталью, занимавший место 37А, пожаловался на запах гари. Бортпроводники обнаружили тление обшивки этого кресла. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, полет был продолжен и завершился благополучно.

После случившегося Red Wings начала внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что причиной тления кресла стало включение зажигалки пассажиром. «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», – сказала представитель компании.

Сейчас Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрешает пассажирам проносить на борт не более одной зажигалки. При этом провозить зажигалки в багаже запрещено. Нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) позволяют провозить с собой один небольшой коробок спичек или зажигалку, содержащую абсорбированное жидкое топливо.

Политика
Новости

Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО.

Во время заседания об избрании меры пресечения следователь указывал, что обвиняемый может скрыться и повлиять на расследование дела. «Чушь собачья», – прокомментировал это сам Ишаев. Сбор доказательств продолжается, не все участники дела установлены, говорил следователь. Своей вины бывший полпред не признал. Он заявил, что ему вменяется хищение 5 млн руб.: «Это абсурд, я следователю говорил. Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 млн руб.

Заявление на Ишаева написал сотрудник «Роснефти» Дуров, следует из представленных в суд материалов. Однако его имя и должность не раскрыли. Адвокат Ишаева Павел Зайцев пояснил, что заявление подписал сотрудник по доверенности, возможно, это был юрист.

Бывший полпред был задержан в Москве в четверг, 28 марта. Против него возбуждено дело из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие предполагает, что Ишаев сдавал помещения по завышенной цене.

Ишаев еще в 1991 г. занял пост руководителя администрации Хабаровска. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., после чего работал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2018 г. Ишаев работал советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти».

Бывшие министры под следствием

Политика
Новости

Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы

Ведомости
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Двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны беспокоить третьи страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал от России уйти из Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, подчеркнул Песков. Он призвал остальные страны действовать по этому же принципу и «позволить венесуэльцам самим решить свою судьбу». По словам Пескова, недавно российские специалисты прибыли в Венесуэлу для исполнения обязательств России по контрактам на поставку специмущества. Речь идет о военных контрактах и военном оборудовании, объяснил пресс-секретарь президента.

Отношения России и Венесуэлы Песков назвал «традиционными, достаточно развитыми и взаимовыгодными».

На этой неделе, 24 марта, в столицу Венесуэлы прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщили сразу несколько латиноамериканских СМИ (среди них, к примеру, El Comercio и Webinfomil). По их данным, всего на борту самолетов было 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, чье имя не раскрывается. Данный визит связан с техобслуживанием российской военной техники и обучением венесуэльских специалистов, которые на ней работают, писал Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника.

В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро. Президенту США задали вопрос, как он может заставить Москву это сделать. «Рассматриваются все варианты», – ответил Трамп (цитата по Reuters).

Ранее Кремль уже объяснял визит российских военных в Венесуэлу. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что они прибыли по договоренности с законным венесуэльским правительством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в рамках двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. «Этот документ никто не отменял», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика
Новости

Медведев приостановил приказ Мединского объединить старейшие театры России

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении двух старейших театров России – Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, министру поручено провести широкое общественное обсуждение вопроса объединения театров.

Оба театра претендуют на звание старейшего в России. На сайте Александринского театра говорится, что он был учрежден императрицей Елизаветой 30 августа 1756 г. и «стал прародителем всех российских театров». На сайте Театра им. Федора Волкова утверждается, что он был основан в 1750 г. и стал первым русским профессиональным театром.

В приказе, который 28 марта подписал Мединский, говорилось, что объединение театров будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также «эффективному использованию бюджетных средств».

Идею объединить театры поддержал главный режиссер Театра им. Волкова Евгений Марчелли. По его словам, это позволило бы актерам ярославского театра чаще приезжать в Петербург, Москву, выезжать на гастроли и фестивали. Однако директор театра Алексей Туркалов не согласился с этой позицией.

Против решения объединить театры также выступил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. По его мнению, это ставит «под угрозу исчезновения легендарный театр России». Не поддержал идею Минкульта и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что, прежде чем принимать такое решение, министерство должно было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра.

Политика
Новости

РБК: Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити»

Ведомости
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В материалах уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева фигурирует ООО «Бэйс», сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, от лица этой компании, зарегистрированной в Хабаровском крае, был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса в регионе. Ишаев является бенефициаром ООО «Бэйс», отметил собеседник издания.

Информация о договоре аренды также содержится на портале госзакупок. Согласно документу, в 2015 г. «Роснефть» заключила с «Бэйс» договор аренды офиса представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год. В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства «Роснефти» «с принадлежащей ему коммерческой организацией».

Следовательно, аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась «Роснефти» в 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы, отмечает РБК. По данным консалтинговой компании CBRE, на которые ссылается издание, средняя ставка аренды офисов в Хабаровске – 14 400–16 800 руб. за 1 кв. м в год со всем платежами. Ставка в 50 000 руб. за 1 кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-сити» и некоторых других районов Москвы, сказали РБК в агентстве недвижимости Knight Frank.

До 2017 г. директором «Бэйса» был действующий вице-губернатор Хабаровского края Владимир Хлапов, отмечает издание. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. РБК не удалось дозвониться по номерам телефонов, указанным в базе «СПАРК-Интерфакс».

Ишаева, который с 2013 по 2018 г. был советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, задержали 28 марта в Москве. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».

Бывшие министры под следствием

Политика
Новости

Жителям Москвы с временной регистрацией могут разрешить голосовать на выборах мэра

Ведомости
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Мосгоризбирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве голосовать на выборах мэра столицы. Такое решение было принято на заседании 28 марта, документ отправили на рассмотрение в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс».

«Это большая прослойка населения, в первую очередь речь о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации», – сказал председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Предполагается, что проголосовать смогут только те, у кого временной регистрации больше трех месяцев, заметил Горбунов. По его словам, это связано с тем, чтобы перед выборами в Москву «массово не приезжали из других регионов».

Последние выборы мэра прошли в Москве в сентябре 2018 г. Победу одержал Сергей Собянин, набрав 69,95% голосов избирателей. Срок его полномочий – пять лет.

Собянин возглавил топ-10 самых глав регионов

Бизнес
Новости

«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

Ведомости
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«Газпром» договорился о покупке активов и имущества «Кыргызнефтегаза», следует из сообщения российской компании. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов 28 марта подписали соответствующую дорожную карту.

«Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», – говорится в сообщении «Газпрома».

«Кыргызнефтегаз» осуществляет в Киргизии геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных и разведочных скважин, а также эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. «Дочка» «Газпрома» «Газпром Кыргызстан» – является эксклюзивным импортером природного газа в Киргизию, компании принадлежат газотранспортная и газораспределительная системы республики.

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