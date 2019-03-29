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РБК узнал о планах «Газпрома» выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о выкупе его крупнейших подрядчиков — «Стройгазмонтажа» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» у Геннадия Тимченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому». Решения по обеим сделкам приняты окончательно, они могут быть закрыты до конца года, отмечает собеседник издания. Топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев может возглавить «Стройгазмонтаж» уже в апреле. Компании тему не комментируют.

Цену сделок собеседники не раскрывают. В 2015–2018 гг. «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» получили от «Газпрома» контракты почти на 1,5 трлн руб. Они являются участниками строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Северного потока-2». «Дочка» «Стройгазмонтажа» также строила Крымский мост (228 млрд руб.). Выкупом этих компаний занимается собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром», созданный в 2018 г. Монополии принадлежит в нем 49%, остальное – у структур Газпромбанка и физлиц. Эта компания уже приобрела активы третьего по величине подрядчика «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга».

Возможным мотивом сделок является снижение санкционных рисков для «Газпрома» планирующего увеличение доли на европейском рынке в условиях конкуренции с США, считает один из собеседников. Ротенберг и Тимченко вместе со своими компаниями попали под санкции ЕС и США в 2014 г.

По данным Forbes, в 2018 г. состояние Ротенберга оценивалось в $3 млрд, Тимченко – $16 млрд. У Ротенберга помимо «Стройгазмонтажа» есть еще 80% в компании «Минудобрения», 35% в TPS Avia, контролирующей международный аэропорт Шереметьево, а также 50% в СМП Банке. Их общая выручка за 2017 г. составила около 30 млрд руб., что в десять раз меньше выручки «Стройгазмонтажа» – 362 млрд руб. Тимченко, помимо «Стройтранснефтегаза» владеет 23,5% в «Новатэке» (эта доля оценивается в 752 млрд руб.), 17% в «Сибуре» (около 200 млрд руб). и 80% в «Трансойле».