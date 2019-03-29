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Компания Худайнатова собирается вложить в проекты по углю 100 млрд рублей

«Коулстар» Эдуарда Худайнатова собирается вложить в угольные проекты около 100 млрд руб., передает РБК со ссылкой на заявление гендиректор холдинга Бориса Варшавского. «Мы уже вложили в угольные проекты порядка 20 млрд руб., планируем еще 100 млрд руб.», – сказал он РБК на Красноярском экономическом форуме.

По словам Варшавского, планы компании зависят от задач, которые будут поставлены. «На заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерово озвучено, что мы должны завоевать угольные рынки и удвоить производство. Объем инвестиций будет зависеть от масштабирования этой задачи, потому что основное капиталовложение тянет на себя инфраструктура: инвестиции в железную дорогу, портовые мощности, переработку, в обогащение», – пояснил Варшавский.

По его словам, сами карьеры уже локализованы и профинансированы. На сегодняшний день проекты могут развиваться без каких-либо колоссальных инвестиций. Но если компания поставит целью резко увеличить экспорт, то тогда нужно будет только на 50 млрд руб. «приобрести вагонного парка, под $1 млрд инвестиций нужно будет в портовую и припортовую инфраструктуру», пояснил он.

Вице-премьер Дмитрий Козак на Красноярском форуме напомнил, что «Коулстар» обещала построить порт «Север» на Дальнем Востоке на собственные средства. Объем перевалки морского комплекса «Север» и «Терминал А» должен составить 55 млн т. «Мы готовы, если нам будут давать длинные деньги банки – на 15–20 лет и при окупаемости в пять лет, естественно, наши финмодели все это выдерживают», – прокомментировал Варшавский. По его словам, компания не нуждается в господдержке. «Нам нужны длинные деньги – госгарантии или финансирование через госбанки», – добавил он.

Эдуард Худайнатов – бывший президент «Роснефти». Помимо «Коулстар» он является владельцем «Нефтегазхолдинга». В «Коулстаре» Худайнатову принадлежит доля в размере 60%, еще по 20% компании – Варшавскому и экс-владельцу «Руды Хакасии» Александру Бородаеву. «Коулстар» имеет лицензию на разведку и добычу угля на участках Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии, запасы оцениваются в 1,36 млрд т.