«Квадра» увеличила чистую прибыль на 61%
Чистая прибыль энергетической компании «Квадра» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2018 г. увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года в 1,6 раза и составила 969,16 млн руб., говорится в материалах компании. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 3,8% до 53,36 млрд руб. Валовая прибыль «Квадры» увеличилась на 47,9% до 6,92 млрд руб., доналоговая прибыль – на 51,2% до 1,74 млрд руб.
«Положительная динамика показателей обусловлена ростом выручки от реализации тепловой энергии в регионах, повышением эффективности операционной и инвестиционной деятельности, а также оптимизацией структуры затрат», – прокомментировал «Ведомостям» финансовые показатели компании представитель «Квадры».
«Квадра» работает в десяти областях Центрального федерального округа – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. Компания управляет 20 электростанциями. Общая установленная электрическая мощность компании – 2840 МВт, тепловая – 13 150 Гкал/ч.