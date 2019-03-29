«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%
Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в прошлом году увеличилась по сравнению с показателем 2017 г. на 17,5% и составила 225,41 млрд руб., говорится в материалах компании. Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в отчетном периоде на 16,9% до 224,34 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 10,8% до 979,96 млрд руб., доналоговая прибыль – на 16% до 299,01 млрд руб. При этом операционная прибыль в отчетном периоде сократилась на 0,2% и составила 255,26 млрд руб.
Показатель операционных расходов (без износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт) снизился на 3,2% относительно аналогичного показателя 2017 г. Показатель EBITDA «Транснефти» увеличился на 6,1% и составил 433,4 млрд руб.
Суммарный объем капитальных вложений в 2019–2023 гг. может достигнуть 1,32 трлн руб., уточняется в материалах. Из них на техническое перевооружение и реконструкцию трубопроводов будет направлено 1,225 трлн руб., на реализацию новых проектов предусмотрено 99,2 млрд руб. В 2018 г. инвестиции в реконструкцию и перевооружение трубопроводов составили только 194,8 млрд руб., на реализацию новых проектов было потрачено 63,8 млрд руб.