Бизнес

Новости

Винодельня семей Чемезова и Мантурова начала продавать шардоне в розницу

Винодельческое хозяйство «Мантра», связанное с семьями министра промышленности Дениса Мантурова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, начало продавать собственное вино под брендом Mantra в розницу, пишет РБК. Вино было представлено на выставке Metro Expo. Стоимость бутылки для конечного потребителя – 2690 руб.

По информации источника РБК в отрасли, контракт на дистрибуцию заключен с Simple. Сам дистрибутор подтвердил эту информацию. По словам директора по маркетингу Simple Юлии Вершинской, соглашение о поставках было подписано в марте с компанией «Лефкадия» (ее структуры занимаются производством вина Mantra в Краснодарском крае). «Мы приступаем к поставкам в ключевые каналы, скоро новый ассортимент будет представлен в винотеках SimpleWine, HoReCa и премиальном ретейле, доступен частным и корпоративным клиентам», – уточнила Вершинская. Совладелец проекта «Лефкадия» Михаил Николаев рассказал РБК, что компания ежегодно будет производить до 30 000 бутылок вин Mantra.

Впервые «Мантра» стала интересоваться производством вина в 2016 г., отмечает РБК. В 2017 г. компания приобрела участки у «Лефкадии». На данный момент ей принадлежит 12 га виноградников на территории «Долины Лефкадия». Строить собственные винодельни компания не планирует, розлив вин осуществляется на коммунальной винодельне в селе Молдаванском. Первые вина «Мантры» – это мерло, шираз и шардоне, пишет РБК.

66,67% ООО «Мантра» принадлежит ООО «Комплекткерамика», еще 33,33% в собственности у ООО «Финансовые системы». Бенефициарами последней в равных долях являются отец министра промышленности Валентин Мантуров и старший сын Чемезова Станислав.