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Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых сокращениях

Крупнейший в России производитель троллейбусов – завод «Тролза» (выпускает также электробусы) предупредил о возможности массового сокращения сотрудников, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области. «В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 г. (500 человек)», – сообщила пресс-служба. Всего, по данным предприятия, на заводе работает около 1000 человек.

Завод «Тролза» основан в 1868 г. Он первым в России запустил серийное производство электробуса с динамической подзарядкой, говорится на сайте предприятия. В 2014 г. компания была признана правительством лучшим экспортером отрасли.

В последние несколько недель предприятие столкнулось с рядом проблем, сообщается на его сайте. В частности, на заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы – с 14 по 31 марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя. А 13 марта был задержан генеральный директор завода Иван Котвицкий. Он подозревается в причастности к даче взятки сотруднику налоговой службы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал предприятию поддержку в сложившейся ситуации. «Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей», – цитирует Радаева РБК.

Завод не имеет задолженности по зарплате, отметил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров. Он добавил, что по поручению губернатора минпром области начал работу по загрузке производства «Тролзы».