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РФС сообщил о резком росте расходов «Спартака» и ЦСКА на выплаты агентам

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте расходы футбольных клубов на вознаграждения агентам — посредникам при совершении трансферов спортсменов из одного клуба в другой.

Как следует из материалов РФС, расходы некоторых клубов на посредников возросли в прошлом году в несколько раз к 2017 г. Лидером по тратам стал футбольный клуб «Спартак», который принадлежит миллиардеру и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну. Клуб потратил на вознаграждения более 9 млн евро — в 3,7 раз больше, чем в позапрошлом году.

Самый большой рост расходов на выплаты агентам у ЦСКА, им владеет бизнесмен Евгений Гинер. В 2018 г. клуб выплатил агентам 3,8 млн евро — в 7 раз больше, чем в 2017 г. Петербургский «Зенит» (основной спонсор — «Газпром») в прошлом году потратил на агентов чуть более 3 млн евро, данные за 2017 г. о клубе не опубликованы. Расходы футбольного клуба «Краснодар», им владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий, на агентов составили около 1 млн евро. Для сравнения в 2017 г. клуб потратил на агентов чуть больше 13 000 руб.

Траты футбольного клуба «Локомотив», принадлежащий РЖД, в прошлом году почти не изменились: он выплатил агентам 43,6 млн руб. (около 600 000 евро по среднему значению курса за 2018 г.), а в 2017 г. сумма его расходов составила 47,4 млн руб.

РФС публикует расходы клубов на выплаты агентам с 2015 г. Это требование УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).