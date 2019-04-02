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«Магнит» объявил о запуске программы лояльности

Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, говорится в сообщении компании. Покупатели смогут копить бонусы при покупках сразу во всех магазинах сети: супермаркетах, аптеках, магазинах формата «у дома». Бонусы будут начисляться по системе 1 бонус – 1 руб. Покупатели смогут оплачивать бонусами до 100% чека покупки.

В «Магните» надеются, что каждый третий чек в магазинах сети будет оплачиваться картой лояльности.

Сейчас программа действует в пилотном режиме в трех регионах России: Костромской, Челябинской и Ярославской областях. До конца года она заработает во всех 65 регионах, где работает «Магнит». На конец 2018 г. у «Магнита» было более 18 000 магазинов.

В начале 2018 г. основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера.

Уже несколько лет «Магнит» пытается увеличить рост продаж и приток покупателей. Выручка второго по обороту российского ритейлера выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Чистая прибыль «Магнита» за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность по ней сократилась с 8 до 7,3%, говорилось в финансовой отчетности компании.

Выручка лидера российского ритейла X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за год выросла на 18,5% до 1,53 трлн руб.