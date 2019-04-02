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Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологии селекции

Центр технологического трансфера (ЦТТ) начал принимать заявки от селекционных компаний на получение гермоплазмы (генетического материала) кукурузы, сои, рапса и пшеницы по технологии немецкой компании Bayer, говорится в совместном сообщении ЦТТ и Bayer. Отбор заявок продлится до конца июня, в итоге гермоплазму на безвозмездной основе получат 10 компаний.

ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян. ЦТТ создан на базе Высшей школы экономики (ВШЭ) для координации этой работы.

По некоторым культурам Россия зависит от зарубежных высокопродуктивных семян, говорит директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Так, например, приходится закупать до 65% посевного материала для выращивания кукурузы. Технологический трансфер позволит российским компаниям освоить современные маркер-ориентированные методы селекции, т. е. селекции семян с определенными свойствами. «Мы ожидаем, что интерес к участию в программе проявят как государственные НИИ, так и частные селекционные компании», – добавляет директор ЦТТ Михаил Харченко.

Одновременно с этим ЦТТ начал поиск научного центра, на базе которого эксперты Bayer будут обучать российских специалистов эффективным методам селекции, говорится в сообщении. Прошедшие обучение смогут передать полученные знания своим коллегам, говорит руководитель дивизиона Crop Science в странах СНГ компании Bayer Ив Пике.