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Сбербанк подал в суд иски о банкротстве двух нефтяных компаний Коми

Сбербанк обратился в Арбитражный суд республики Коми с исками о банкротстве двух нефтяных компаний – «Нефтус» и «Колванефть», следует из материалов суда. Сумма исковых требований банка к «Нефтусу» составляет свыше 5 млрд руб., аналогичные требования предъявлены к «Колванефти».

Суть исков не раскрывается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», обе компании зарегистрированы по одному адресу на Парковой улице в Усинске и специализируются на добыче нефти. Их бенефициар – кипрская «Годапа энтерпрайзис лимитед».

Выручка «Нефтуса» в 2017 г. составила 4,79 млрд руб., чистая прибыль – 62,93 млн руб. Выручка «Колванефти» в том же году – 6,91 млрд руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в 82,34 млн руб. против 2,23 млрд руб. прибыли в 2016 г. Гендиректор обеих – Григорий Гуревич – президент «Нефтяной компании Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)».

Сбербанк сообщил о намерении обратиться с исками о банкротстве «Нобель ойл компании-оператора (КО)», «Нефтуса» и «Колванефти» еще в ноябре 2017 г., отмечает «Интерфакс».

На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число его акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) – партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду, а также гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.