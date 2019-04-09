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Китай проверит продукцию химической промышленности на опасные ингридиенты

Китай проверит продукцию своей химической промышленности на содержание опасных и вредных веществ, пишет Reuters со ссылкой на документ Государственного управления по регулированию рынка (SAMR), опубликованный на странице ведомства в интернет. Так регулятор решил отреагировать на взрывы и внештатные ситуации, которые случаются на производствах страны и уносят человеческие жизни. В частности, по информации агентства, будет проверена пищевая упаковка и другие потенциально опасные для здоровья людей продукты производства, сейсмоопасность районов, где построены предприятия, использование ими надлежащего и безопасного электрооборудования.

По результатам проверки, которая продлится до октября 2019 г., компаниям будут вынесены предписания. Те фирмы, которые не смогут внести изменения в производственный процесс и отказаться от вредных ингредиентов, лишатся лицензии на ведение бизнеса, отмечает агентство.

В конце марта на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» на востоке Китая прогремел мощный взрыв, который унес десятки жизней, передавало РИА Новости. Он был настолько мощным, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Власти городского округа Яньчэн, на территории которого находится парк, впоследствии приняли решение закрыть его.

По всей стране может быть закрыто на проверку множество других промышленных парков, ссылается Reuters на китайское издание Global Times.