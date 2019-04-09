Новости
Бизнес
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Китай проверит продукцию химической промышленности на опасные ингридиенты

Ведомости
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Китай проверит продукцию своей химической промышленности на содержание опасных и вредных веществ, пишет Reuters со ссылкой на документ Государственного управления по регулированию рынка (SAMR), опубликованный на странице ведомства в интернет. Так регулятор решил отреагировать на взрывы и внештатные ситуации, которые случаются на производствах страны и уносят человеческие жизни. В частности, по информации агентства, будет проверена пищевая упаковка и другие потенциально опасные для здоровья людей продукты производства, сейсмоопасность районов, где построены предприятия, использование ими надлежащего и безопасного электрооборудования.

По результатам проверки, которая продлится до октября 2019 г., компаниям будут вынесены предписания. Те фирмы, которые не смогут внести изменения в производственный процесс и отказаться от вредных ингредиентов, лишатся лицензии на ведение бизнеса, отмечает агентство.

В конце марта на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» на востоке Китая прогремел мощный взрыв, который унес десятки жизней, передавало РИА Новости. Он был настолько мощным, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Власти городского округа Яньчэн, на территории которого находится парк, впоследствии приняли решение закрыть его.

По всей стране может быть закрыто на проверку множество других промышленных парков, ссылается Reuters на китайское издание Global Times.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»

Ведомости
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Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Сейчас Macquarie в консорциуме принадлежит 6,3%, еще по 33,3% — у РФПИ и ближневосточного инвестфонда AGC Equity Partners. Один из собеседников рассказал, что возможность выхода обсуждает и ближневосточный инвестфонд. Еще 8,23% в «Энел Россия», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.

Потенциальный покупатель доли австралийского инвестфонда не известен. Источники не знают, будет ли это один из действующих акционеров или сторонняя компания. Один из собеседников издания уточнил, что Macquarie получит юридическое право выхода из капитала Enel через месяц. Причиной выхода может быть окончание срока мандата на инвестиции в России, а пакет в «Энел Россия» был, по сути, последним активом фонда в стране, говорит еще один собеседник.

Сейчас «Энел Россия» владеет четырьмя российскими ГРЭС мощностью 9,6 ГВт и строит два ветропарка. Рефтинскую ГРЭС на Урале компания продает Сибирской генерирующей компании, входящей в СУЭК Андрея Мельниченко. «Дочка» Enel ухудшила финансовые ожидания, прописанные в стратегическом плане из-за снижения спроса на электроэнергию, переизбытка мощности в российской энергосистеме и сдерживания тарифов. В 2018 г. чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО снизилась на 9,9%, до 7,7 млрд руб. В 2019 г. компания вновь ожидает снижения прибыли до 6,7 млрд руб.

Пакет Macquarie в «Энел Россия» оценивается примерно в 3 млрд руб., считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Сейчас компания избавляется от угольных активов, делает ставку на развитие возобновляемой энергетики и ищет финансирование для модернизации старых ТЭС. Это может сказаться на дивидендной политике и создает среднесрочные риски, считает аналитик. При этом сейчас бумаги «Энел Россия» одну из самых высоких в стране дивидендных доходностей в 13,9%.

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Политика
Новости

Генпрокуратура заявила о хищениях в структурах Роскосмоса и Ростеха на 1,6 млрд рублей

Ведомости
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Подведомственные предприятия Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 млрд руб., выделенных на создание новейших разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации, сообщает РИА Новости. В документе приводится отчет о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г.

В докладе Генпрокуратуры сообщается о проверке почти 19 000 исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям, Роспатент, Федерально медико-биологическое агентство и Федеральную службу исполнения наказаний. Кроме того правохранительные органы проверили такие госкорпорации как «Роскосмос», «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», ПАО «ОАК», АО «НПК «Уралвагонзавод». По итогам проверки Генпрокуратура отчиталась о выявлении множества нарушений при использовании средств гособоронзаказа. В частности, в ведомстве указали на завышение стоимости работ и срыв сроков исполнения контрактов.

В докладе отмечается, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Бизнес
Новости

Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы

Ведомости
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторно использовать демонтированные нефтегазовые трубы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, подписанное главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а также гендиректорами «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» Александром Дюковым, Владимиром Богдановым и Наилем Магановым.

В 2017 г. ведомство признало отходами трубы, использовавшиеся, в частности, для нефте- и газопроводов, в бурении и на насосно-компрессорных станциях. Раньше 80% отработанных труб нефтяники могли использовать в некапитальном строительстве, часть труб они продавали в виде металлолома, поясняют знакомые с ситуацией источники издания. Теперь компании не только лишены этих возможностей, но и должны тратиться на утилизацию демонтированных труб как промотходов. На получение многочисленных разрешений может уходить от полугода до года. В результате замедляется ремонт и замена трубопроводов, а также возрастают риски аварий и разливов нефти, отмечается в письме. Нефтяники просят Медведева разрешить им повторное использование отработанных труб.

По данным издания, требования по ограничению оборота использованных труб лоббировал Фонд развития трубной промышленности, созданные трубными компаниями ОМК, ТМК и ЧТПЗ. Эту меру они обосновывали борьбой с контрафактной продукцией – восстановленными бывшими в употреблении трубами, цена на которые значительно ниже, чем на новые. Руководитель фонда Игорь Малышев пояснил, что зачастую так называемые реставраторы восстановленных труб выдают их за новые, и предоставляют поддельные сертификаты известных трубных заводов. Объем этого теневого рынка он оценил более чем в 30 млрд руб. в год. При этом Малышев уточнил, что представители трубной отрасли не настаивали на отнесении отработанных труб к отходам. Это – инициатива Росприроднадзора.

Новые правила оправдывает гендиректор ТрансЛомПереработки» (структуры «Транслома»), Марат Галиев. Сам «Транслом» источники издания связывали с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель это отрицал. По словам Галиева, часто компании, имевшие на балансе отработанные трубы, не понимали, что имеют дело «с отходами 4-го класса опасности». Некоторые из них «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые возвращались от реставраторов «под видом новых», но продавались значительно дешевле, чем у официальных производителей. «По сути, никакого честного рынка в этой области не было», о его создании речь идет только сейчас, уверен Галиев.

Политика
Новости

Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit

Ведомости
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Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit, говорится в сообщении британского информационного агентства Press Association. Как отметила автор законопроекта, представитель партии лейбористов Иветт Купер на своей страничке в Twitter, документ уже получил одобрение королевы. По словам Купер, парламент проголосовал «против хаоса и ущерба», который мог быть причинен в случае выхода Соединенного королевства из ЕС без соглашения.

Летом 2016 г. в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Европейского союза, который поддержало 51,9 % подданых. Два с половиной года правительство страны готовилось исполнить волю граждан. Ожидалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 г. Затем эти сроки были сдвинуты. Без одобрения соглашения с ЕС парламентом страны Великобритания должна покинуть Евросоюз до 12 апреля. В противном случае процедуры должны быть завершены до 22 мая.

После того, как законопроект об отсрочке Brexit станет законом, премьер-министр Великобритании Тереза МэйМэй обязана объявить крайний срок выхода из ЕС, получить одобрение парламента и подать запрос в ЕС, который может принять или отвергнуть поступившее предложение. Однако Мэй уже попросила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit на более поздний срок — 30 июня. Соответствующее предложение уже направлено председателю Европейского совета Дональду Туску.

Во время подготовки к Brexit Великобритания столкнулась с оттоком капитала и человеческих ресурсов. После референдума о Brexit в июне 2016 г. 23 финансовые организации публично объявили о переводе из Великобритании в Европу активов на 1 трлн фунтов ($1,31 трлн), подсчитал в марте EY. Во время прошлого исследования в конце 2018 г. эта сумма составляла 800 млрд фунтов. Финансовые организации также собираются перевести в Европу около 7000 сотрудников. Суверенные инвестиционные фонды также резко уменьшили вложения в Великобританию – с $21 млрд в 2017 г. до $1,8 млрд в прошлом году, пишет FT со ссылкой на исследование мадридской IE Business School. 

Политика
Новости

Трамп предложил разлучать семьи мигрантов и не предоставлять им убежища

Ведомости
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Дональд Трамп предложил более жесткие меры для реализации своего предвыборного обещания остановить миграционные потоки из стран Латинской Америки: он настаивает на разлучении семей мигрантов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных участников встречи, которую несколько дней назад провел президент США с госсекретарем Майклом Помпео, бывшим министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и другими чиновниками правительства. Официальных комментариев от представителей Белого дома и департамента внутренней безопасности по поводу обсужденных мер CNN не получила.

По данным источников телеканала в правительстве, на совещании Трамп потребовал закрыть переход в Эль-Пасо (Техас), а за ним и все нелегальные лазейки для иммигрантов. На этом же совещании бывший министр Нильсен назвала это «очень плохой и даже опасной идеей» и предложила альтернативный план — перекрыть лишь разрешенные пограничные переходы. Иначе множество семей будет разделено, предупредила чиновница. Несколько источников CNN, присутствовавших на совещании, отметили, что президент заявил, что эта проблема «его не интересует». По информации телеканала, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени разубедил Трампа закрывать переход в Эль-Пасо.

В Белом доме также обсудили планы по запрету на предоставление политического убежища для просителей из стран Латинской Америки. По мнению президента США, многие мигранты пользуются мягкостью законодательства США и таким образом добиваются права на въезд.

Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе США. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта - $5,7 млрд. Трамп не смог добиться денег госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы добиться строительства стены президент США ввел режим ЧП, но в феврале палата представителей конгресса США одобрила блокировку режима ЧП. Трамп пообещал наложить на решение конгресса вето.

В последнее время Трамп проводит перестановки в ведомствах, которые отвечают за безопасность страны. В ночь на 8 апреля по московскому времени Трамп уволил Нильсен, а временно исполняющим обязанности был назначен комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан. Источник Associated Press связывал это с «личным конфликтом», который был у Нильсен на службе. В этот же день он уволил руководителя Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.  Его пост займет Джеймс Мюррей, передает Reuters.

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Бизнес
Новости

«Новатэк» ответил на сообщение о потерях бюджета из-за «Ямал СПГ»

Ведомости
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«Новатэк» считает необоснованными заявления о вытеснении трубопроводного газа «Газпрома» сжиженным природным газом с «Ямал СПГ» на рынке Северо-Западной Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Новатэка».

По оценкам «Газпрома», российский бюджет недополучал около 30 млрд руб. из-за вытеснения ямальским СПГ российского трубопроводного газа, передавал «Интерфакс» со ссылкой на письмо зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова. В компании также подсчитали, что из 7,6 млн т продукции «Ямал СПГ» в 2018 г. 4,9 млн т пошло на европейский рынок, а из них примерно 80% – в Бельгию, Францию, Нидерланды, Великобританию, куда традиционно поставляет газ «Газпром», уточняет агентство.

«Новатэк» назвал эти заявления необоснованными, отметив, что 96% сжиженного газа с «Ямал СПГ» законтрактовано на поставку в Азию, Испанию, а также на условиях FOB (доставка на борт судна) на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки. «Не вызывает сомнения приоритетность поставок трубопроводного газа на существующие рынки и их возможного увеличения в рамках транспортных трубопроводных мощностей», – подчеркнули в компании.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Последняя линия завода была запущена в ноябре прошлого года. Общая стоимость строительства – около $27 млрд. Мощность завода – 16,5 млн т СПГ в год (около 23 млрд куб. м). Еще один крупный СПГ-проект в России – «Сахалин-2», управляемый консорциумом в составе «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi. Его мощность – 9,6 млн т сжиженного газа в год. Кроме того, на 2023 г. запланирован пуск первой линии еще одного проекта «Новатэка» – «Арктик СПГ – 2». Проектная мощность проекта пока определена в районе 19,8 млн т.

Как отгружали первую партию сжиженного газа с «Ямала СПГ»

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о возможной продаже косметического бренда Foreo за $1 млрд

Ведомости
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Шведская косметическая компания Foreo AB ведет переговоры с консультантами о возможной продаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания может быть продана за $1 млрд, в число претендентов войдут частные инвесткомпании.

Переговоры находятся на ранней стадии, и компания все еще может отказаться от продажи, отмечают собеседники агентства. Представитель компании не ответил на запрос Bloomberg.

Foreo была основана в 2013 г. Компания производит электрические зубные щетки, средства для умывания и ухода за кожей лица. Foreo стала известна после выпуска электронных щеток Luna для очищения и массажа лица.

Политика
Новости

Трамп уволил руководителя Секретной службы США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сменил руководителя Секретной службы США (это федеральное агентство США, которое находится в подчинении министерства внутренней безопасности). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Вместо Рэндольфа Аллеса, ставшего руководителем службы в апреле 2017 г., пост займет Джеймс Мюррей. Он вступит в должность в мае, отметила Сандерс.

По данным источников Associated Press, смена руководителя службы связано с «личным конфликтом» внутри нее, но подробности издание не приводит. Мюррей – действующий сотрудник Секретной службы, в то время как Аллес был первый за 100 лет руководитель службы, который не являлся выходцем из ее рядов.

В функции Секретной службы входит охрана лидеров, а также защита финансовой и критической инфраструктуры в США.

В ночь на 8 апреля по московскому времени Трамп сменил руководителя министерства внутренней безопасности США. Вместо Кирстен Нильсен временно исполняющим обязанности был назначен комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

Политика
Новости

Мединский положительно отнесся к решению отпустить Серебренникова под подписку

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский положительно относится к тому, что режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, домашний арест при нарушениях экономического характера, вне зависимости от связей со сферой культуры, всегда казался министерству избыточным. Он обратил внимание на то, что 8 апреля вынесен не приговор, а решение по мере пресечения. «Но изменение меры пресечения, – продолжил министр, – это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему».

Ранее 8 апреля Мосгорсуд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста. Такое же решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов дела – бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

До этого все они содержались под домашним арестом, Серебренников находился под ним больше полутора лет – с 23 августа 2017 г. Еще один фигурант дела, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время также под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн и 214 млн руб., полученных в 2011–2014 гг. «Седьмой студией» на проект «Платформа». Не признали вину все фигуранты дела за исключением одного – бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой: она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела, признала вину и заключила досудебное соглашение.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Политика
Новости

Путин: введение безвизового режима с Турцией возможно после решения ситуации в Сирии

Ведомости
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Введение полного безвизового режима между Россией и Турцией зависит от обстановки в регионе и связано в том числе с решением сирийской проблемы, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Здесь наши специальные службы между собой должны выработать определенные параметры работы, и эта работа идет», – добавил Путин. Он добавил, что Москва ценит внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян. Стороны планируют продолжать работу по упрощению визового режима, добавил Путин.

По его словам, в ближайшее время Россия и Турция примут решение об отмене виз для профессиональных водителей и уже «фактически договорились» о безвизовом режиме для всех владельцев служебных паспортов в Турции. «А по турецким правилам владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России», – отметил российский президент.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции в январе 2016 г. после того, как осенью 2015 г. российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС на турецко-сирийской границе. Россияне могут въезжать в Турцию без визы на срок до 60 дней.

Выбор редактора
Политика
Новости

Медведев сменил руководителя Роструда

Ведомости
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Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Должность руководителя Роструда в соответствии с другим распоряжением кабинета министров занял Иванков Михаил. До этого – с 2013 г. – он был заместителем руководителя службы.

Вуколов родился в 1969 г. С 2001 по 2008 г. работал на различных должностях в аппарате правительства, в том числе с 2004 г. – директором департамента государственного управления и местного самоуправления правительства. Должность руководителя Роструда занял в 2013 г.

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