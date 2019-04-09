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Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторно использовать демонтированные нефтегазовые трубы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, подписанное главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а также гендиректорами «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» Александром Дюковым, Владимиром Богдановым и Наилем Магановым.

В 2017 г. ведомство признало отходами трубы, использовавшиеся, в частности, для нефте- и газопроводов, в бурении и на насосно-компрессорных станциях. Раньше 80% отработанных труб нефтяники могли использовать в некапитальном строительстве, часть труб они продавали в виде металлолома, поясняют знакомые с ситуацией источники издания. Теперь компании не только лишены этих возможностей, но и должны тратиться на утилизацию демонтированных труб как промотходов. На получение многочисленных разрешений может уходить от полугода до года. В результате замедляется ремонт и замена трубопроводов, а также возрастают риски аварий и разливов нефти, отмечается в письме. Нефтяники просят Медведева разрешить им повторное использование отработанных труб.

По данным издания, требования по ограничению оборота использованных труб лоббировал Фонд развития трубной промышленности, созданные трубными компаниями ОМК, ТМК и ЧТПЗ. Эту меру они обосновывали борьбой с контрафактной продукцией – восстановленными бывшими в употреблении трубами, цена на которые значительно ниже, чем на новые. Руководитель фонда Игорь Малышев пояснил, что зачастую так называемые реставраторы восстановленных труб выдают их за новые, и предоставляют поддельные сертификаты известных трубных заводов. Объем этого теневого рынка он оценил более чем в 30 млрд руб. в год. При этом Малышев уточнил, что представители трубной отрасли не настаивали на отнесении отработанных труб к отходам. Это – инициатива Росприроднадзора.

Новые правила оправдывает гендиректор ТрансЛомПереработки» (структуры «Транслома»), Марат Галиев. Сам «Транслом» источники издания связывали с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель это отрицал. По словам Галиева, часто компании, имевшие на балансе отработанные трубы, не понимали, что имеют дело «с отходами 4-го класса опасности». Некоторые из них «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые возвращались от реставраторов «под видом новых», но продавались значительно дешевле, чем у официальных производителей. «По сути, никакого честного рынка в этой области не было», о его создании речь идет только сейчас, уверен Галиев.