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СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»

Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Сейчас Macquarie в консорциуме принадлежит 6,3%, еще по 33,3% — у РФПИ и ближневосточного инвестфонда AGC Equity Partners. Один из собеседников рассказал, что возможность выхода обсуждает и ближневосточный инвестфонд. Еще 8,23% в «Энел Россия», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.

Потенциальный покупатель доли австралийского инвестфонда не известен. Источники не знают, будет ли это один из действующих акционеров или сторонняя компания. Один из собеседников издания уточнил, что Macquarie получит юридическое право выхода из капитала Enel через месяц. Причиной выхода может быть окончание срока мандата на инвестиции в России, а пакет в «Энел Россия» был, по сути, последним активом фонда в стране, говорит еще один собеседник.

Сейчас «Энел Россия» владеет четырьмя российскими ГРЭС мощностью 9,6 ГВт и строит два ветропарка. Рефтинскую ГРЭС на Урале компания продает Сибирской генерирующей компании, входящей в СУЭК Андрея Мельниченко. «Дочка» Enel ухудшила финансовые ожидания, прописанные в стратегическом плане из-за снижения спроса на электроэнергию, переизбытка мощности в российской энергосистеме и сдерживания тарифов. В 2018 г. чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО снизилась на 9,9%, до 7,7 млрд руб. В 2019 г. компания вновь ожидает снижения прибыли до 6,7 млрд руб.

Пакет Macquarie в «Энел Россия» оценивается примерно в 3 млрд руб., считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Сейчас компания избавляется от угольных активов, делает ставку на развитие возобновляемой энергетики и ищет финансирование для модернизации старых ТЭС. Это может сказаться на дивидендной политике и создает среднесрочные риски, считает аналитик. При этом сейчас бумаги «Энел Россия» одну из самых высоких в стране дивидендных доходностей в 13,9%.