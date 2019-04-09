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«Звезда» построит газовоз Arc7 под проект «Арктик СПГ»

«Совкомфлот» и верфь «Звезда», которой управляет консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, подписали контракт на строительство пилотного газовоза Arc7. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Само подписание произошло 5 апреля, а торжественная церемония заключения контракта состоится 9 апреля на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Газовоз строится под проект «Арктик СПГ» компании «Новатэк».

В «Новатэке» пояснили, что компания подписала и отправила в «Совкомфлот» договор фрахтования пилотного газовоза еще 27 декабря. «Совкомфлот» заключил договор со «Звездой» на его строительство 5 апреля. С учетом его условий «Совкомфлот» внес поправки в договор фрахтования и подписал его со своей стороны», – рассказал собеседник в «Новатэке». Договор фрахтования заключен на 25 лет, судно должно быть сдано до конца 2022 г. и ледовые испытания завершены не позднее апреля 2023 г. К этому же времени должны запустить первую линию «Арктик СПГ».

Ранее сообщалось, что для «Арктик СПГ» должны построить еще 14 газовозов Arc7 по тендерному контракту. Сейчас собеседник издания уточняет, что точное количество необходимых под проект газовозов еще обсуждается. С учетом разрешений на использование судов под иностранным флагом, а также запуска хабов на Камчатке и в Мурманске «Новатэк» может оптимизировать их число с учетом уже построенных 15 газовозов для другого проекта – «Ямал СПГ».

Газовозы под проект «Ямал СПГ» строились в Южной Корее. На российских верфях подобные суда до сих пор не создавались. Их строительство на «Звезде» будет субсидировать бюджет – не более 20% от цены газовоза, если сравнивать ее со стоимостью на корейских верфях. Как ранее сообщало издание, в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом, предлагается установить стоимость строительства газовоза Arc7 на «Звезде» на уровне $375,6 млн при цене работ в Южной Корее в $324,4–330 млн.