Бизнес

Новости

Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ его детям

Минфин США разрешил Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн (1,64%) акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей минфина США и бизнесмена. «Дети Дерипаски имеют законное право на акции, вытекающие из бракоразводного соглашения, которое предшествовало санкциям», — уточнила представитель ведомства.

В декабре 2018 г. минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, поскольку Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с супругой, определенные до введения против него американских санкций. Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании газете подтвердили, что Liberi — трастовый фонд двух детей Дерипаски.

Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал «Ведомостям», что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей — Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно. Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял ранее, что дети «ни в коем случае не извлекли выгоды» от получения акций их трастом. Представитель бизнесмена Лариса Беляева сообщила газете, что голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским минфином.

Ранее сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон), член финансового комитета палаты, направил письмо Мнучину. В нем он сообщил, что трансфер такой доли En+ «представляет собой явную выгоду для Дерипаски и его детей» и противоречит заверениям Минфина, что ни российский предприниматель, ни его родственники не выиграют от снятия ограничений с En+ и других его компаний.