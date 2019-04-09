«Новатэк» начнет реализацию третьего СПГ-проекта после окончания «Арктик СПГ – 2»
«Новатэк» собирается начать реализацию третьего СПГ-проекта сразу после окончания «Арктик СПГ – 2», заявил председатель правления компании Леонид Михельсон. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Михельсона, около 80–85% продукции «Арктик СПГ – 2» будет экспортироваться в восточном направлении по Северному морскому пути. Михельсон также отметил, что «Новатэк» может продавать СПГ компаниям Vitol и Repsol не только с нового проекта «Арктик СПГ – 2», но и с «Ямал СПГ».
На прошлой неделе, 2 апреля, компания подписала первые соглашения с Vitol и Repsol о продаже газа с «Арктик СПГ – 2». Соглашения предусматривают заключение контрактов на 15 лет c поставкой до 1 млн т СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2» ежегодно.
Сейчас «Новатэк» развивает два СПГ-проекта: первый – «Ямал СПГ», второй – «Арктик СПГ». «Арктик СПГ – 2» – это проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству СПГ на Гыданском полуострове. Компания планирует ввести в эксплуатацию завод в 2023 г. Он может стать вторым заводом «Новатэка», первый – «Ямал СПГ» – построили в конце 2018 г. (20% в проекте принадлежит Total).