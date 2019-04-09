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FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Миноритарии считают, что обсуждение сделки с «Севергрупп» не должно было проходить в частном порядке и компанию серьезно недооценили. Они также недовольны тем, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвует в сделке, потому что 30% TPG хватило бы для того, чтобы Мордашов сделал предложение другим акционерам о выкупе их доли.

По словам собеседника газеты, совет директоров «Ленты» должен официально начать процесс торгов, если «Магнит» готов заплатить больше. «Они просто произвольно установили цену, которую никто не считает справедливой», – добавил он.

В «Севергрупп» заявили FT, что им ничего не известно о письме и о переговорах миноритариев «Ленты» по поводу сделки.

В начале апреля «Лента» сообщила, что ее основные акционеры – TPG Group и ЕБРР – договорились о сделке с «Севергрупп». Компания Мордашова согласилась купить 41,9% ритейлера по $3,6 за глобальную депозитарную расписку. Общая стоимость пакета составила $728,9 млн. Миноритариям, в том числе Prosperity Capital, эта цена не понравилась. На телеконференции с топ-менеджментом «Ленты» они добивались ответа, изучил ли совет директоров все варианты и убедился ли, что нет более привлекательных по цене предложений.

Позже «Лента» заявила, что в марте «Магнит» предлагал ей изучить возможность слияния, но не представил четкого видения структуры, времени и реализуемости проекта. «Магнит» ответил, что интерес к покупке «Ленты» был «серьезным» и он послал официальное предложение купить 100% ритейлера. Цена предложения была на 1,4% выше, чем у «Севергрупп», – $3,65 за расписку «Ленты».