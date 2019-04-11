Бизнес

Новости

Правительство обнулит НДС для внутренних авиаперевозок

Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства (расшифровка его речи есть на сайте кабинета министров). Сейчас для всех внутренних рейсов НДС – 10%, кроме маршрутов, получивших льготу на период до 2025 г. Речь идет о рейсах, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом.

«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», – уточнил Медведев. Он подчеркнул, что такой шаг поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов. Компании также смогут купить новые самолеты, включая произведенные в России, например МС-21, предположил он.

Внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах» предложило Министерство финансов. РБК со ссылкой на документ уточнял, что в отношении маршрутов, которые проходят через Москву или Московскую область, до 1 января 2021 г. сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в 10%.

Ведомство отмечало, что за счет обнуления пошлины сможет в том числе стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел («Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево»).

Как выглядит МС-21