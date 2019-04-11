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Крупнейшие золотодобывающие компании одобрили свое слияние

Акционеры золотодобывающей компании США Newmont Mining поддержали слияние с канадской Goldcorp, сообщает Reuters. Это две крупнейшие золотодобывающие компании мира. Сумма сделки оценивается в $10 млрд. Новая компания получит название Newmont Goldcorp и станет самым большим золотодобытчиком в мире с объемом производства 6–7 млн унций золота в год на ближайшие 10 лет, а сама сделка – крупнейшей за всю историю отрасли.

В новой объединенной структуре акционеры Newmont получат около 65%, а владельцы Goldcorp – 35%. Ранее сделку одобрили и акционеры Goldcorp. В обмен на поддержку слияния Newmont Mining пообещала своим акционерам специальные дивиденды в размере $0,88 на акцию, их выплатят в мае 2019 г.

Ранее Newmont Mining договорилась о создании совместного предприятия со своим конкурентом – канадской Barrick Gold, чей прогноз по добыче золота на 2019 г. составляет 5,1–5,6 млн унций (данные Reuters). СП создается для совместных проектов в США. В 2018 г. компании вместе добыли в штате Невада более 4 млн унций золота, а их совокупные запасы там составляют 48 млн унций, писал WSJ. Barrick будет принадлежать 61,5%-ная доля в совместном предприятии, и она будет его основным оператором. По оценкам сторон, эта сделка позволит им сэкономить $5 млрд в течение 20 лет.

Barrick Gold также делал Newmont Mining предложение о слиянии, однако акционеры последней его отклонили.