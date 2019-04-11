Бизнес

Новости

АвтоВАЗ заявил о временном прекращении поставок Lada в ЕС

АвтоВАЗ принял решение о временной приостановке поставок автомобилей Lada в страны Европейского союза в связи с ужесточением экологических норм, передает РБК со ссылкой на официального представителя группы. В будущем представитель АвтоВАЗа не исключил возобновления поставок машин серий Lada в Европу.

В 2017 г. АвтоВАЗ произвел всего более 441 000 автомобилей. Компания поставила на экспорт 25 000 готовых автомобилей и комплектов разобранных серий. Из них в страны СНГ было поставлено более 15 000 штук. В страны Европы отправилось более 6700 автомобилей, в страны дальнего зарубежья – 2800 штук. Данных по отгрузке за 2018 г. нет.

На экспортных рынках конечные покупатели приобрели 23 900 готовых автомобилей Lada, включая те, что были произведены из разобранных серий. В странах СНГ АвтоВАЗ продал более 15 000 автомобилей Lada; в странах Европы – 5700 штук; в странах дальнего зарубежья – более 2900 автомобилей. В 2017 г. на экспорт отгружено более 10 600 комплектов разобранных серий Lada, в Казахстан – почти 10 500 штук, в Египет – 144 автомобиля.

На экспортных рынках сейчас действуют четыре дилерских центра АвтоВАЗа: по одному в Иордании и Литве и два в Беларуси.