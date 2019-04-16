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Правительство допустило передачу Crocus Group строительства на Восточном

Crocus Group Араза Агаларова может стать кандидатом на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Что касается подрядчика, действительно [на заседании] констатировалось, что существует системная проблема в строительной отрасли. И дано будет поручение пересмотреть», – сказал он. Борисов отметил, что это касается не только космодрома Восточный и «Роскосмоса». Индексный метод, который сегодня используется для определения стоимостных параметров строительных работ, может быть не совсем адекватным существующим реалиям, добавил вице-премьер.

О том, что новым подрядчиком «Роскосмоса» по строительству второй очереди Восточного может стать Crocus Group, в феврале сообщали The Bell и РБК со ссылкой на источники. Агаларов сказал Forbes, что его компания может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит такое поручение правительства.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что условия строительства второго стартового стола на Восточном обсуждаются с тремя компаниями – «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга и «Крокусом», который входит в Crocus Group.

Ранее «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный, сообщил в январе Борисов. Компания была выбрана единственным исполнителем осенью прошлого года.