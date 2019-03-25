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Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

«Роскосмос» обсуждает условия строительства второго стартового стола на космодроме Восточный за 39 млрд руб. с тремя компаниями – «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга и «Крокусом» (входит в Crocus Group Араса Агаларова), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Контракт с ПСО «Казань», которое должно было строить вторую очередь космодрома, будет расторгнут, добавил Рогозин.

По его словам, «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» ранее согласовали «в качестве возможных исполнителей по строительству на Восточном. «Одна из них [из компаний] уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств на Восточном и выполнения работ за время, которое отведено до конца 2022 г.», – отметил Рогозин. По его словам, ПСО «Казань» ранее были перечислены небольшие средства. Компания подготовила площадку для начала строительства стартового стола, а также заказала разработку проектно-сметной документации и рабоче-конструкторской документации у 31-го института Минбороны. Эти документы практически готовы, однако из-за финансовых проблем и других обстоятельств ПСО «Казань» не может продолжить реализацию проекта, пояснил Рогозин.

Представитель Ротенберга заявил, что «Стройгазмонтаж» не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный.

На сегодняшний день всего в строительство космодрома вложено почти 92 млрд руб. «Сумма необработанных авансов составляет 25,2 млрд руб.», – сказал Рогозин. Космодром построен, но принять его в эксплуатацию нельзя из-за того, что нет финансовой отчетности, пояснил он. Из 19 объектов первой очереди построено и принято в эксплуатацию пять объектов, сказал Рогозин. Речь идет о стартовом столе, техническом комплексе, системе внешнего энергоснабжения, автомобильных и железных дорогах. По второстепенным объектам первой очереди отсутствует отчетная документация, «некоторые объекты действительно брошены Спецстроем и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», уточнил Рогозин.

Строительство Восточного началось в 2012 г. В 2018 г. не было достроено ни одного объекта. На достройку объектов первой очереди «Роскосмос» просил дополнительные средства, говорил в конце января премьер Дмитрий Медведев. Он не уточнил, о какой сумме идет речь.

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