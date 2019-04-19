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Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти

Власти Венесуэлы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их информации, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA направляет свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти». Таким образом российская компания становится посредником между PDVSA и конечным покупателем венесуэльской нефти.

Сделки проводятся незамедлительно, российская компания за свои услуги получает некую комиссию, утверждает агентство. В конечном итоге деньги за поставки венесуэльской нефти перечисляются на счета PDVSA в российских банках, в частности, в «Еврофинанс Моснарбанк», в отношении которого ранее Вашингтон также ввел санкции. Часть перечисляемых средств идет на оплату морских перевозок, обеспечивая регулярное движение танкеров.

В министерстве нефти Венесуэлы, PDVSA и «Роснефти» не стали комментировать эту информацию.

Описывая механизм оплаты нефти, Reuters ссылается на документы, подтверждающие, что подобная схема якобы предлагалась большинству клиентов венесуэльской компании, например, индийской Reliance Industries Ltd. Это крупнейший клиент PDVSA, платящий наличными, уточняет агентство.

В марте Reliance в сутки приобретала по 390 500 баррелей венесуэльской нефти – 40% всех поставок Венесуэлы, говорится в документах Reuters. Финансовый директор Reliance Шрикант Венкатачари подтвердил, что его компания покупала нефть у Венесуэлы через российские и китайские компании. Подробнее об этом он отказался говорить. Сейчас Reliance обсуждает соблюдение санкций с властями США, заключил он.

До введения санкций самым крупным покупателем нефти Венесуэлы были США. В конце января 2019 г. Вашингтон ввел санкции против PDVSA. Американские власти заморозили активы компании на общую сумму $7 млрд. Американская «дочка» PDVSA Citgo фактически перестала подчиняться головной компании. Условием для отмены санкций Вашингтон называл передачу власти от действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.