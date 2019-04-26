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«Белнефтехим» предложит решение проблемы качества российской нефти

Концерн «Белнефтехим» обещает 26 апреля представить технические решения по нормализации ситуации с качеством российской нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя концерна Андрея Рыбакова.

«Мы должны сегодня принять все необходимые решения», – заявил Рыбаков. В Минске проходят переговоры, в которых участвуют представители российского Министерства энергетики и руководители нефтетранспортных компаний Белоруссии (ОАО «Гомельтранснефть Дружба»), России (ОАО «Транснефть»), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО «Укртранснафта»).

Рыбаков заявил, что поступление некачественного сырья привело к снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению обязательств перед потребителями. В свою очередь замминистра энергетики России Павел Сорокин заверил, что российская сторона в кратчайшие сроки устранит проблему.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о значительном ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало норму во много раз. Минск оценивал потери от загрязненной нефти в $100 млн. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Он также выражал надежду на то, что к 29 апреля проблему удастся решить полностью.

Компания «Укртранснафта», осуществляющая перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Европы, 26 апреля приостановила транзит на участке Мозырь – Броды из-за с ненадлежащего качества нефти. По итогам переговоров в Минске решения о приостановке транзита могут быть отменены.