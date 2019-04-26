Бизнес

Новости

Котировки нефти марки Brent упали ниже $73 за баррель

Нефть резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, 26 апреля, при этом цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля, следует из данных торгов.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.50 мск подешевели на $1,56 (на 2,1%) до $72,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже снижаются на $1,27 (на 1,95%) до $63,94 за баррель.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на старшего аналитика сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансена, Brent испытывает техническое давление после того, как котировкам не удалось закрыться выше психологически важной отметки в $75 за баррель. Цены на нефть начали снижаться еще в четверг, 25 апреля. До этого цены на нефть достигли максимума с октября 2018 г. из-за опасений по поводу недостатка предложения на рынке в связи с полным запретом на импорт иранской нефти из-за санкций США. Также на цены позитивно влияла публикация отчетности минэнерго США, в которой говорилось, что запасы нефти в стране увеличились на 5,48 млн баррелей. В перспективе цены могут продолжить рост.

Рост цен продолжится и летом из-за продолжающегося снижения добычи в Венесуэле, перебоев в Ливии и напряженной ситуации с добычей нефти в Алжире и Судане. «На таком фоне цены могут достичь отметки в 80 долларов за баррель», – указывала в беседе с «РИА Новости» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.