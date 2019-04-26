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«Металлоинвест» будет тратить на расширение производства по $500 млн в год

«Металлоинвест» (на 100% принадлежит USM Алишера Усманова) инвестирует $2,5 млрд в развитие производства за пять лет, рассказал генеральный директор компании Андрей Варичев на презентации новой стратегии в пятницу, 26 апреля. Таким образом, ежегодные инвестиции компании с 2019 по 2023 г. составят по $500 млн.

Среди инвестиционных проектов компания называет модернизацию производственных линий Оскольского электрометаллургического комбината, запуск производства чугунного литья на «Уральской стали» и строительство флотационной фабрики для Михайловского и Лебединского ГОКов.

Если все эти проекты будут выполнены, компания увеличит производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) на 40%, выплавку стали и производство окатышей – на 20%, а тогда EBITDA вырастет на 15% в сравнении с 2018 г., предсказывает Варичев.

По итогам 2018 г.компания произвела 27,7 млн т окатышей, 7,8 млн т ГБЖ и 5,1 млн т стали. EBITDA компании по итогам прошлого года составила $2,9 млрд. «Металлоинвест» – крупнейший в России производитель железной руды и крупнейший в мире производитель ГБЖ.

Компания переориентируется на высокорентабельную продукцию, говорил ранее член совета директоров «Металлоинвеста» Павел Митрофанов: в 2018 г. продажа железной руды как конечного продукта снизилась на 6% в натуральном выражении. В годовом отчете компании сказано, что производство железной руды осталось тем же, что и в 2017 г., т. е. можно сделать вывод, что часть руды пошла на производство продукции с добавленной стоимостью.

В материалах к новой стратегии компания также прогнозирует снижение потребления железной руды как конечного продукта. Сокращение спроса на железную руду со стороны Китая, крупнейшего ее потребителя, приведет к сокращению рынка железной руды на 199 млн т (до 1,33 млрд т) к 2030 г. Из-за ужесточения экологических норм в Китае растет потребление лома для производства стали, пишет компания.