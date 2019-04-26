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Бизнес
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«Металлоинвест» будет тратить на расширение производства по $500 млн в год

Ведомости
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«Металлоинвест» (на 100% принадлежит USM Алишера Усманова) инвестирует $2,5 млрд в развитие производства за пять лет, рассказал генеральный директор компании Андрей Варичев на презентации новой стратегии в пятницу, 26 апреля. Таким образом, ежегодные инвестиции компании с 2019 по 2023 г. составят по $500 млн.

Среди инвестиционных проектов компания называет модернизацию производственных линий Оскольского электрометаллургического комбината, запуск производства чугунного литья на «Уральской стали» и строительство флотационной фабрики для Михайловского и Лебединского ГОКов.

Если все эти проекты будут выполнены, компания увеличит производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) на 40%, выплавку стали и производство окатышей – на 20%, а тогда EBITDA вырастет на 15% в сравнении с 2018 г., предсказывает Варичев.

По итогам 2018 г.компания произвела 27,7 млн т окатышей, 7,8 млн т ГБЖ и 5,1 млн т стали. EBITDA компании по итогам прошлого года составила $2,9 млрд. «Металлоинвест» – крупнейший в России производитель железной руды и крупнейший в мире производитель ГБЖ.

Компания переориентируется на высокорентабельную продукцию, говорил ранее член совета директоров «Металлоинвеста» Павел Митрофанов: в 2018 г. продажа железной руды как конечного продукта снизилась на 6% в натуральном выражении. В годовом отчете компании сказано, что производство железной руды осталось тем же, что и в 2017 г., т. е. можно сделать вывод, что часть руды пошла на производство продукции с добавленной стоимостью.

В материалах к новой стратегии компания также прогнозирует снижение потребления железной руды как конечного продукта. Сокращение спроса на железную руду со стороны Китая, крупнейшего ее потребителя, приведет к сокращению рынка железной руды на 199 млн т (до 1,33 млрд т) к 2030 г. Из-за ужесточения экологических норм в Китае растет потребление лома для производства стали, пишет компания.

Бизнес
Новости

Футбольный «Спартак» объявил о смене руководства

Ведомости
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Принадлежащий бизнесмену Леониду Федуну футбольный клуб «Спартак» объявили о смене руководства.По окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов, говорится в сообщении на сайте «Спартака». Такое решение принял в пятницу, 26 апреля, совет директоров клуба, который Измайлов и Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей.

«Спартак» крайне неудачно выступает в этом сезоне. Команда не смогла выйти в групповой этап Лиги Чемпионов, заняла последнее место в группе Лиги Европы, вылетела из Кубка России, а в чемпионате России идет лишь на пятом месте. В четверг москвичи крупно уступили тульскому «Арсеналу» – 0:3.

Совет директор «Спартака» выразил доверие главному тренеру клуба Олегу Кононову и именно под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон: «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны».

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Политика
Новости

ФСИН проверит все СИЗО Москвы после отравлений наркотиками в «Матросской тишине»

Ведомости
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Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов (СИЗО) после смерти двух заключенных «Матросской тишины». Об этом сообщило пресс-бюро ведомства, передает «Интерфакс».

Проверить все помещения СИЗО дал указание начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. Участники проверки будут использовать переносные видеорегистраторы и служебных собак, обученных искать наркотики.

Началась проверке с СИЗО-1 «Матросская тишина», отметило пресс-бюро ФСИН. Вместе с этим официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что ведомство проводит в «Матросской тишине» проверку соблюдения законодательства о содержании заключенных.

24 апреля заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков заключенных «Матросской тишины» погибли двое и еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Пресс-бюро ФСИН 26 апреля сообщило, что погиб один человек, а двое его сокамерников отравились.

«Они [заключенные] употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в смоченной им ткани», — отмечал Максименко. По его словам, неизвестное психотропное вещество они ввели внутривенно с помощью укола. Замдиректор ФСИН подчеркивал, что сотрудники ведомства тщательно досматривают все посылки, но «выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет». Следственный комитет начал службную проверку произошедшего.  

Политика
Новости

Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Ведомости
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В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие. «Идея прекрасная!» – ответил на запрос «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие деталей в предложении американского президента: «Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы».

Ранее в пятницу, 26 апреля, в интервью Fox News Трамп заявил, что все страны должны избавиться от ядерного оружия: «Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него».

В российском МИДе, как и в Кремле, приветствовали инициативу президента США. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал «Интерфаксу», что у Москвы есть позиция по этому вопросу и она будет излагать ее всем странам ядерной пятерки, в том числе США. «Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», – сказал чиновник.

Политика
Новости

Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра

Ведомости
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В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Все-таки $148 млрд, которые пришли в российскую экономику с Кипра, – это серьезная цифра», – сказал Путин на встрече со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. По его словам, прямые российские инвестиции в кипрскую экономику составляют $166 млрд. Путин добавил, что товарооборот между двумя странами по итогам минувшего года вырос почти на 154%, несмотря на «внешние сложности».

Лидеры двух стран обсудили, что Кипр остается одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Президент Кипра в свою очередь заявил, что благодарен России за поставленные вооружения и за позицию по вопросу кипрского урегулирования. Он надеется на помощь Москвы в переговорах с Турцией.

Впервые амнистия капиталов была введена в 2015 г. на один год, ее официальные итоги не раскрывались. По поручению президента первую амнистию капиталов продлили до 28 февраля 2019 г. Третий этап амнистии капиталов Госдума одобрила 18 апреля, приняв соответствующий законопроект. Цель амнистии – создать условия для легализации бизнеса и репатриации средств в российскую экономику.

Политика
Новости

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек. Постановление правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Из перечня исключены физические лица под номерами 262, 297, 521 и 522. Это Владимир Крылов, Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие. Причины такого решения в постановлении не названы.

Владимир Локотко занимал пост генерального директора «Нового канала» с 2012 г. Леонид Черновецкий 1951 года рождения занимал пост мэра Киева. У него есть сын Степан 1978 года рождения, экс-руководитель наблюдательного совета Правэкс-банка и экс-депутат Киевского городского совета. Вместе с тем в постановлении правительства о санкционном списке оба Черновецких имели одинаковое отчество: Михайлович.

Санкции против Украины были введены в ноябре 2018 г. В следующем месяца список был расширен. Всего в санкционном перечне оказались 567 человек и 75 компаний. Ввести санкции против Украины обязал российское правительство президент России Владимир Путин. В ноябре прошлого года он подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Бизнес
Новости

Котировки нефти марки Brent упали ниже $73 за баррель

Ведомости
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Нефть резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, 26 апреля, при этом цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля, следует из данных торгов.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.50 мск подешевели на $1,56 (на 2,1%) до $72,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже снижаются на $1,27 (на 1,95%) до $63,94 за баррель.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на старшего аналитика сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансена, Brent испытывает техническое давление после того, как котировкам не удалось закрыться выше психологически важной отметки в $75 за баррель. Цены на нефть начали снижаться еще в четверг, 25 апреля. До этого цены на нефть достигли максимума с октября 2018 г. из-за опасений по поводу недостатка предложения на рынке в связи с полным запретом на импорт иранской нефти из-за санкций США. Также на цены позитивно влияла публикация отчетности минэнерго США, в которой говорилось, что запасы нефти в стране увеличились на 5,48 млн баррелей. В перспективе цены могут продолжить рост.

Рост цен продолжится и летом из-за продолжающегося снижения добычи в Венесуэле, перебоев в Ливии и напряженной ситуации с добычей нефти в Алжире и Судане. «На таком фоне цены могут достичь отметки в 80 долларов за баррель», – указывала в беседе с «РИА Новости» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.

«Новая газета» должна удалить два материала с сайта, страницу из PDF-версии и опубликовать опровержение. Защита издания планирует обжаловать решение суда.

ФСБ подала иск к «Новой газете» в марте из-за двух публикаций о Зайнабидинове. В январе его жена рассказала изданию со ссылкой на слова мужа, что Зайнабидинова пытали в ФСБ и требовали признать вину за взрыв дома в Магнитогорске. Позже прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что задержанный отказался от своих слов о пытках.

Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Несколько СМИ сообщили о том, что расследуется версия теракта. Однако, по официальной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.

Бизнес
Новости

«Белнефтехим» предложит решение проблемы качества российской нефти

Ведомости
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Концерн «Белнефтехим» обещает 26 апреля представить технические решения по нормализации ситуации с качеством российской нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя концерна Андрея Рыбакова.

«Мы должны сегодня принять все необходимые решения», – заявил Рыбаков. В Минске проходят переговоры, в которых участвуют представители российского Министерства энергетики и руководители нефтетранспортных компаний Белоруссии (ОАО «Гомельтранснефть Дружба»), России (ОАО «Транснефть»), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО «Укртранснафта»).

Рыбаков заявил, что поступление некачественного сырья привело к снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению обязательств перед потребителями. В свою очередь замминистра энергетики России Павел Сорокин заверил, что российская сторона в кратчайшие сроки устранит проблему. В переговорах в Минске также принимает участие заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. «Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», – заверил представитель госмонополии. По его словам, российские железнодорожные операторы накануне выразили готовность предоставить до 5000 цистерн. Какие это операторы и на каких условиях они могут предоставить цистерны, собеседник «Ведомостей» не пояснил.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о значительном ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало норму во много раз. Минск оценивал потери от загрязненной нефти в $100 млн. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Он также выражал надежду на то, что к 29 апреля проблему удастся решить полностью.

Компания «Укртранснафта», осуществляющая перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Европы, 26 апреля приостановила транзит на участке Мозырь – Броды из-за с ненадлежащего качества нефти. По итогам переговоров в Минске решения о приостановке транзита могут быть отменены.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд поддержал «Победу» в споре о платной регистрации за рубежом

Ведомости
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Суд отказался удовлетворить иск с требованием отменить введенную авиакомпанией «Победа» плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Издание направило запрос в пресс-службу «Победы».

Иск подала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Щербинский районный суд в декабре 2018 г. Ведомство сочло требования лоукостера к пассажирам неправомерными.

«Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, исключая аэропорты стран Таможенного союза, с октября прошлого года. Она назвала решение вынужденным: как заявила авиакомпания, это позволит не повышать цены на билеты. Плата составляет 25 евро. Онлайн-регистрация осталась бесплатной.

«Победа» предлагала распространить это правило и на российские аэропорты. Минтранс отказал, сославшись на отсутствие «нормативных оснований».

Политика
Новости

Москва ответила на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Ведомости
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Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны избавиться от ядерного оружия. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения необходимо обеспечить формирование целого ряда предпосылок и учесть множество факторов – «от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого».

Это сложнейшая тема, которая еще не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках, отметил Рябков. Москва готова обсуждать новые договоренности по разоружению, когда США представят конкретные предложения.

Россия также считает необходимым принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, добавил замглавы МИДа. Российские власти уже обращались с таким предложением к США, но оно было отвергнуто.

Ранее Трамп в интервью Fox New заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. США работают над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая, сообщили со ссылкой на источники The Washington Post и CNN. Она должна заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия не видит альтернативы выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Ведомости
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Россия не видит альтернативы прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 г. из-за позиции США, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому 2 августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование», – отметил Рябков.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил еще в феврале. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Но, по словам Путина, все предложения России по разоружению остаются в силе. По словам Рябкова, после прекращения действия договора странам придется позаботиться о минимизации ущерба.

Рябков на брифинге также призвал США к сотрудничеству в сфере предотвращения ядерной войны. По его мнению, сейчас самое время для совместного заявления двух стран о недопустимости ядерного конфликта во имя сохранения мира на планете. По мнению замминистра, США все более вольно обращаются со своим ядерным потенциалом с точки зрения его позиционирования. «Это крайне опасные тенденции», – добавил дипломат.

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