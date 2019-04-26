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PepsiCo подала иск против индийских фермеров из-за картофеля для Layʼs

PepsiCo подала иск к четырем индийским фермерам, обвинив их в незаконном выращивании сорта картофеля, на который у компании эксклюзивные права, сообщает CNN. Она использует этот сорт для производства чипсов Lay’s.

Иск был подан ранее в апреле филиалом PepsiCo в Индии. Окружной суд штата Гуджарат рассмотрит его сегодня, 26 апреля. Компания требует взыскать с каждого фермера по 10 млн рупий ($143 000).

Речь идет о сорте картофеля FC-5, пишет India Today. PepsiCo заявляет, что получила на него эксклюзивные права в Индии в 2016 г.

Более 190 активистов, среди которых представители фермерских профсоюзов, общественных организаций, юристы и журналисты, направили министру сельского хозяйства Индии письмо с требование принять меры в отношении PepsiCo и потребовать, чтобы компания отозвала иск. Авторы обращения заявили, что фермеры имеют право выращивать и продавать защищенные сорта сельскохозяйственных культур.