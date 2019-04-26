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Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 21,7% до 894,2 млрд иен ($8,06 млрд).

Согласно прогнозу компании, в 2019 г. ее чистая прибыль сократится на 45% до 500 млн иен ($4,5 млрд). Операционная прибыль уменьшится на 9% до 810 млрд иен ($7,3 млрд). Это ниже прогноза аналитиков Bloomberg, которые ожидали, что операционная прибыль Sony составит 843 млрд иен.

В компании пояснили, что операционная прибыль уменьшится в основном за счет увеличения затрат на разработку PlayStation следующего поколения и снижения по сравнению с прошлым годом вклада от первой партии игр, в том числе God of War.

Sony Corporation – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Она была основана в 1946 г.