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Минэкономразвития предложило модернизировать ТЭС с самой дешевой электроэнергией

Единственным критерием отбора проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках правительственной квоты должна быть конечная цена электроэнергии для потребителей, считают в Минэкономразвития. Свое предложение министерство направило в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Всего в 2022–2024 гг. планируется модернизировать 11 ГВт по договорам предоставления мощности, которые гарантируют инвесторам возврат инвестиций с фиксированной доходностью. Большая часть мощностей на модернизацию была отобрана в результате конкурса, победителям которого гарантирована базовая прибыль 14%. Еще 15% от отбираемой мощности будет определять правительственная комиссия.

15 апреля вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минэкономразвития до 26 апреля направить в правительство согласованные критерии отбора проектов в рамках правительственной комиссии. В протоколе совещания («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера) говорится, что для сдерживания роста цен на электроэнергию не выше инфляции министерства должны учесть все действующие программы развития энергетики.

Доходность проектов, отбираемых правительством, не должна быть фиксированной, чтобы участники отбора могли заявлять ее самостоятельно, говорил в марте заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин. Минэкономразвития продолжает придерживаться такой позиции, однако не уверено в возможности реализовать такой подход, уточнил представитель министерства: «[Для этого] требуются изменения в постановления правительства, которые мы подготовили и в настоящее время ждем позицию Минэнерго».

Представитель Козака не ответил на запрос «Ведомостей». Его коллега из Минэнерго отказался от комментариев.