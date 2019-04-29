Бизнес

Новости

«Газпром» отчитался о двукратном росте годовой прибыли

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в два раза в 2018 г. и составила 1,46 трлн руб., следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 26% год к году – до 8,22 трлн руб. Компания объясняет ее увеличение ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.

Чистая сумма долга увеличилась на 26% и составила 3,01 трлн руб. Это связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублях из-за роста курсов доллара и евро, отметили в «Газпроме».

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 г. составила 933 млрд руб. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что прибыль компании по МСФО составит $20,388 млрд, или около 1,416 трлн руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2018 г.

Ранее в апреле правление «Газпрома» утвердило рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 г. – 246,9 млрд руб., или 10,43 руб. на акцию. Это 17% от прибыли компании. При этом Минфин требует, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.