Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon, сообщил Баффетт в интервью CNBC. Бизнесмен подчеркнул, что инвестировать в компанию Джеффа Безоса решил не он, а один из портфельных управляющих Berkshire – Тед Уэшлер или Тодд Коумз. Оба управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.
Баффетт назвал себя «идиотом» за отказ ранее покупать акции Amazon. Он уточнил, что инвесткомпания обнародует информацию о своих активах по данным на конец I квартала 2019 г. позднее в этом месяце.
В прошлом Баффетт говорил, что восхищается работой Безоса, генерального директора и основателя Amazon. Он признавался, что считает ошибкой решение не инвестировать в интернет-ритейлер на раннем этапе работы Amazon. «Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил», – сетовал Баффетт.
В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan объявили о создании совместного проекта под названием Haven. Его целью является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.
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Состояние: $62,3 млрд
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Состояние: $50,5 млрд
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