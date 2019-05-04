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В США пассажирский Boeing упал в реку при посадке

Пассажирский Boeing 737, следовавший с аэродрома на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, съехал в реку Сент-Джонс при посадке в Джексонвилле (штат Флорида), сообщает пресс-служба местной полиции в своем Facebook. Самолет принадлежит авиакомпании Miami Air International.

На борту самолета было 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Часть пассажиров — военные, отмечает Associated Press. По данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы. 21 человек был доставлен в больницу. Состояние пострадавших не оценивается как критическое или тяжелое.

Причина, по которой лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы в реку, не уточняется. В результате он оказался на мелководье, угрозы затопления самолета не было. Командующий военно-морским аэродромом Джексонвилля капитан Майкл Коннор назвал спасение всех находившихся на борту людей «чудом».

Сколько времени потребуется на то, чтобы извлечь самолет из воды, неизвестно. На месте работают более 90 сотрудников местных экстренных служб.