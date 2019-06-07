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США ужесточили санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Под запрет попадает экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.

«Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы», — приводит Reuters слова высокопоставленного представителя администрации США, пояснившего смысл новых санкций. Они должны поставить предотвратить сделки крупных международных компаний с PDVSA.

В ближайшие недели правительство США планирует принять в отношении Венесуэлы новые экономические решения, предупредил собеседник агентства, не уточнив, о чем именно идет речь.

США, как и большинство стран Запада, поддержали лидера оппозиции, спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. О введении санкций в отношении PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum США объявили в январе 2019 г. Активы и интересы компании на $7 млрд были заблокированы, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием их отмены в Вашингтоне назвали уход Мадуро и объявление новых выборов.