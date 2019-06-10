«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

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Полиция обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками по делу Голунова

Образцы ДНК нескольких человек были найдены на пакетах с наркотиками в рамках расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на прессс-службу главного управления МВД по Москве. «На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал собеседник агентства.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

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