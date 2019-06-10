«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой. Об этом сообщил менеджер международных проектов компании Илья Красильщик в Facebook.
Проект называется «Яндекс.Лавка». «Пока что это эксперимент. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома», — подчеркнул Красильщик. По его словам, в рамках проекта товары будут храниться в собственном магазине. Их будут доставлять курьеры партнеров «Яндекс.Еды» «максимум за 15 минут», подчеркнул Красильщик.
Он отметил, что магазин открыт «для жителей Хамовников, живущих с внешней стороны Садового кольца». Для того, чтобы сделать заказ, необходимо установить приложение «Яндекс.Еда» и ввести адрес. «Если ваш дом в зоне доставки, вы увидите нас в первом же экране», — сообщил Красильщик.