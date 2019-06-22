Бизнес

Новости

Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка. Исходный документ был подан 15 марта, дополнения поступили в Федеральный суд округа Колумбия 20 июня. Ссылку на дополненный иск опубликовал в своем Twitter журналист The New York Times Кеннет Фогель.

В санкционный список Дерипаска и подконтрольные ему компании были включены 6 апреля 2018 г. по решению управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США. Одним из аргументов в пользу этого решения стало то, что предприниматель через холдинг En+ контролировал компанию «Евросибэнерго», которая работает «в энергетическом секторе России». Позже бизнесмен снизил свою долю в En+до 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Это было условием снятия санкций с En+, а также UC Rusal и «Евросибэнерго». С компаний санкции были сняты 27 января, но в отношении самого Дерипаски они продолжают действовать до сих пор.

OFAC признал, что Дерипаска не владеет и не контролирует «Евросибэнерго», отмечается в обновленном иске предпринимателя. Это дает бизнесмену основание ходатайствовать о внесудебном пересмотре и отмене решения о включении его в санкционный список. В иске Дерипаска называется «последней жертвой политической борьбы» и реакции на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 г. Ущерб бизнесу предпринимателя от действий OFAC оценен в $7,5 млрд.

Также в иске содержится требование об исключении Дерипаски из так называемого «кремлевского списка», опубликованного минфином США в январе 2018 г. Это список чиновников и олигархов, которых Вашингтон считает близкими к российскому руководству, включение в него не ведет автоматического наложения санкций. В документе отмечается, что определение физического лица как «олигарха» исключительно на основании стоимости активов более $1 млрд нарушает законодательство США.