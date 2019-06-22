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Georgian Airways продолжит летать в Россию

Самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways продолжат летать в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Накануне президент Владимир Путин ввел запрет на осуществление рейсов в Грузию для российских авиакомпаний с 8 июля.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили в Georgian Airways. Изменений в нем пока нет. Авиакомпания осуществляет прямые рейсы из России в Грузию.

О полном прекращении авиарейсов в Грузию уже заявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia.

Запрет на полеты в Грузию был введен на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые продолжаются с 20 июня. В первый день противостояния пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. В департаменте туризма страны заявили, что безопасности гостей Грузии ничто не угрожает.