PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает около 21 млн акций Polymetal в ходе процедуры ускоренного букбилдинга, говорится в сообщении Goldman Sachs, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Goldman Sachs выступает букраннером сделки. «Ведомости» направили запрос представителю Polymetal.
Исходя из цены закрытия торгов 9 июля, такой пакет оценивается примерно в $267 млн, говорится в сообщении. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения. Пакет, выставленный на продажу, соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Торги акциями Polymetal на LSE 9 июля закрылись на отметке 10,12 фунта стерлингов за бумагу.
Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Основные акционеры Polymetal – группа «Ист» Александра Несиса (27,4%) и PPF (11%). В свободном обращении – более 50%.