Бизнес

Новости

Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС. По словам Дитриха, чтобы справиться с коллапсом, аэропорт «Шереметьево» набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам, перенаправил потоки. Сам аэропорт пока не прокомментировал это заявление.

Пассажиры «Шереметьево» в конце мая начали жаловаться на значительные задержки при обработке багажа. Время его ожидания в аэропорту растягивалось на несколько часов. Также грузчики не успевали загрузить багаж в улетающие лайнеры, и приходилось отправлять его следующими рейсами. Сотрудники авиакомпаний также пожаловались на ситуацию с багажом. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний.

В аэропорту и Минтрансе объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой персонала. Крупнейший клиент аэропорта, на которого в 2018 г. пришлось 78,5% пассажиропотока, «Аэрофлот» раньше сам обрабатывал багаж своих пассажиров. Но с открытием в мае 2018 г. терминала В багаж в нем стала обрабатывать дочерняя структура аэропорта – «Шереметьево хэндлинг», ей же постепенно по договоренности с «Аэрофлотом» стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. Нанять дополнительный персонал компания не успела. По факту задержек багажа Генпрокуратура начала проверку. А «Шереметьево» уволило несколько менеджеров дочерней компании: начальника службы обработки багажа, начальника службы перронного обслуживания, директора дирекции по обработке багажа, заместителя гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров.

Минтранс в начале июля заявил о том, что меры по преодолению коллапса приняты, и пообещал, что ситуация с багажом полностью разрешится к середине августа. Тогда же первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин заявил, что «Шереметьево» готово выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа, чтобы те смогли рассчитаться с пассажирами. По его словам, в июле аэропорт обслуживал 150 000 единиц багажа в сутки.

«Шереметьево» – самый большой и самый загруженный аэропорт России (в 2018 г. он принял 45,8 млн человек). Крупнейшим акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Компанией «Шереметьево холдинг» на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Кроме того, 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».