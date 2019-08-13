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У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор

Ведомости
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Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ахмедов до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. В «Республике» он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет.

Основная причина нового назначения — компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, пояснила пресс-служба «Республики». На новой должности ему предстоит заняться развитием и улучшением финансовых показателей, добавила она.

Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов».

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Финансы
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ЦБ предложил ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц

Ведомости
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Бюро кредитных историй могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Такая инициатива обсуждалась на встрече регулятора с банками и представителями бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько участников встречи. Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным для потребителей.

Механизм расчета и форму его выдачи должен подготовить ЦБ, отмечают источники газеты. Но с такой позицией не согласны бюро кредитных историй: наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг, настаивают они. Взамен этого бюро кредитных историй предложили ввести единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика — физлица. Они указали на то, что индивидуальный кредитный рейтинг может быть полезен и для граждан, которым хороший скорринговый балл может открыть доступ к большему спектру финансовых сервисов и услуг.

В Банке России газете сообщили, что рассматривают и сценарий внедрения единой шкалы индивидуального рейтинга.

С 31 января все бюро кредитных историй должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг при его наличии. Ранее бюро кредитных сообщали результаты своих расчетов только кредиторам. На рейтинг влияют все ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Сейчас в России работают 13 бюро кредитных историй. У каждого из них своя методика расчета и своя шкала.

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Политика
Новости

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Ведомости
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Международный аэропорт Гонконга возобновил прием и отправку воздушных судов, говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о том, что изменит расписание рейсов, что повлияет на воздушное сообщение 13 августа. По состоянию на 9.30 местного времени (4.30 мск) отменено около 100 рейсов. Значительная их часть является собственными и совместными рейсами базовой авиакомпании аэропорта, национального авиаперевозчика Cathay Pacific и принадлежащей ей Cathay Dragon, которая специализируется на регулярных маршрутах в континентальный Китай.

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы. Число участников забастовки выросло после того, как вечером в воскресенье, 11 августа, произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор.

Массовые протесты в Гонконге идут уже два месяца, став самыми массовыми и ожесточенными за последние 20 лет. Горожане выступают против поправки к закону об экстрадиции, которая позволит выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Такого соглашения у Гонконга нет и с Китаем. Жители Гонконга считают, что эта поправка будет использоваться китайскими властями в целях политических репрессий. На первый митинг против законодательных новаций, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек.

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Бизнес
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Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомости
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Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство. В нем Utair утверждает, что формулировки Росавиации были неясными, из-за чего компания пропустила срок подачи заявки. Официальные представители компании отказались от комментариев.

Свои заявки на маршруты «Трансаэро» подали S7 и «Аэрофлот». Последний обслуживал маршруты «Трансаэро» с осени 2015 г., взяв на себя вывос пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам, когда у «Трансаэро» отозвали сертификат эксплуатанта. Бывший министр транспорта Максим Соколов заявлял тогда, что «Аэрофлот» будет обслуживать маршруты, пока не погасит свои убытки. Сама авиакомпания оценивала их в 17 млрд руб. и рассчитывала компенсировать их в течение пяти-семи лет.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии она перевезла 3,7 млн человек. Авиакомпании на 100% принадлежит АО «Ютэйр – вертолетные услуги» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире вертолетных операторов с парком примерно в 320 машин. У Utair также есть многомиллиардные долги. В июле компания представила новый план по реструктуризации кредитов на 62 млрд руб. Компания объясняла ухудшение своих финансовых показателей резко подорожавшим в 2017–2018 гг. керосином.

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Политика
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Трамп поддержал версию о взрыве ракеты «Буревестник» под Северодвинском

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». «Взрыв российского Skyfall [так называется "Буревестник" в кодовой классификации НАТО — прим. "Ведомости"] заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», — написал он. По словам Трампа, США сделали выводы из инцидента. Он также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

NYT 12 августа со ссылкой на данные разведки США сообщила о том, что сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «Буревестника». Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Российский президент Владимир Путин впервые упомянул «Буревестник» во время послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Он охарактеризовал ее как «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. По словам Путина, она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

На полигоне под Северодвинском 8 августа произошел взрыв. Минобороны раскрыло детали инцидента: взрыв случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона. По сообщению «Росатома», в результате взрыва погибли пять сотрудников , еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. 

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Политика
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Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию. К сообщению он приложил скан официального ответа департамента безопасности и противодействия коррупции. Позже эту информацию подтвердили у себя в Facebook и другие организаторы акции – муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина. Департамент региональной безопасности мэрии официально об отказе в согласовании шествия не объявлял, как и не комментировал саму заявку.

«Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54-ФЗ [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». – «Ведомости»] депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия», – написал Морев, обвинив столичные власти в применении «двойных стандартов». По его мнению, мэрия таким образом пытается запретить и проведение согласованных акций в городе. Филина в своем комментарии также отметила, что ранее муниципальные депутаты без проблем согласовывали акции по 54-ФЗ. «Мэрия устала от митингов», – констатировала она.

О том, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, написал 12 августа «Коммерсантъ». Заявленное число участников митинга составляет 30 000 человек. Это не единственная акция, которая запланирована на 17 августа. В этот день на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная мэрией акция протеста прошла также на проспекте Сахарова 10 августа. По данным «Белого счетчика», в ней приняли участие около 60 000 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 352 задержанных. Протестные акции за честные выборы в этот день состоялись также более чем в 40 городах России.

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Политика
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США ужесточат правила получения грин-карт

Ведомости
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Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters. Решая вопрос о предоставлении права на проживание в США, власти теперь будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества».

«Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип «американской мечты», – пояснил в эфире Fox News исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли. Он подчеркнул, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков.

Нововведение, которое предложил помощник президента США по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, получавшие социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года.

Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Это может осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор потребовал у «Батенька, да вы трансформер» удалить текст спустя три года

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить текст о том, как выполнять правила ведомства при сообщении о самоубийствах. Как отмечается на сайте самиздата, Роскомнадзор потребовал удалить статью Петра Маняхина, вышедшую в 2016 г. «Теперь здесь рассказ о том, как Роскомнадзор запрещает сатиру», – говорится в сообщении.

Именно в 2016 г. Роскомнадзор разъяснил журналистам, как следует освещать случаи самоубийств: не размещать фото жертвы и места происшествия, не писать «самоубийство» и «суицид» в заголовках. Кроме того, ведомство предлагало СМИ показывать «сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами». Редакция самиздата выпустила сатирическую статью, написанную по новому стандарту.

В заметке рассказывалась история успешного человека из города N, который по ряду причин умер, поскольку не обратился за своевременной помощью. Редакция решила довести до абсурда запрет на описание способов добровольного ухода из жизни в своей сатирической заметке.

Редакция выразила надежду, что сотрудники Роскомнадзора в будущем научатся «отличать сатиру от реальных призывов к суициду».

Политика
Новости

NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Ведомости
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Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г.

Российский президент отмечал, что новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

«Росатом» сообщил о гибели пятерых своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области на прошлой неделе, 9 августа. Позже гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев уточнил, что специалисты «Росатома» погибли при испытании «нового специзделия». По словам Лихачева, госкорпорация планирует доработать новое вооружение, несмотря на взрыв. Это будет «лучшей памятью» для погибших, считает гендиректор «Росатома».

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности рассказал, что на полигоне испытывался двигатель корабельной ракеты, которая находится на вооружении ВМФ. После произошедшего администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. «Коммерсантъ» пояснял, что в воду при взрыве могли попасть тонны токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива).

Новое оружие, которое показал Путин

Экономика
Новости

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

Ведомости
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Очищенный от сезонности темп роста ВВП по итогам II квартала 2019 г. составил 0,4% после спада на 0,2% в I квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, сообщает Минэкономразвития в комментарии к предварительной оценке динамики ВВП.

В ведомстве ожидают восстановления темпов роста ВВП уже с III квартала на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

Рост ВВП во II квартале 2019 г., по предварительным данным Росстата, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее.

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина ранее предупреждали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году. Они указывали, что рост экономики в 0,5% по итогам I квартала был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, при этом в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдалось снижение экономической активности.

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Политика
Новости

Суд вновь оштрафовал Любовь Соболь на 300 000 рублей

Ведомости
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Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 000 руб. за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Алексеева уточнила, что протокол в отношении соратницы Алексея Навального был составлен по итогам не согласованной с властями акции в Москве 3 августа. В этот день в столице прошел очередной митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в нем приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 685 задержанных.

Соболь в своем Twitter сообщила, что узнала о штрафе из СМИ. «Штраф обжалую в ЕСПЧ», – пообещала она. Ранее аналогичный штраф в 300 000 руб. Соболь назначил Щербинский суд. Тогда поводом для штрафа стала несогласованная акция 15 июля на Трубной площади, где она проводила встречу с избирателями.

Кампания перед выборами в Мосгордуму уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации многим оппозиционным кандидатам. Собранные в их поддержку подписи были признаны недействительными. Оспорить это решение оппозиционерам, в частности Соболь, Илье Яшину, Александру Руденко, Дмитрию Гудкову и другим не удалось. Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Политика
Новости

Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».

Полихович – фигурант «болотного дела». Он участвовал в митинге 6 мая 2012 г. на Болотной площади, переросшем в столкновения демонстрантов с полицией. Полихович был осужден за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти на 3,5 года лишения свободы. В октябре 2015 г. суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. После освобождения Полихович занялся правозащитной деятельностью и стал участником проекта «ОВД-инфо».

На проспекте Сахарова Полихович выступил со сцены с речью, в которой сравнил дело о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля, с «болотным делом». «Я в ярости от того, что история повторяется. Я в ярости от того, что на улицах Москвы анонимные люди в шлемах, масках и доспехах бьют беззащитных», – заявил он. Также в его речи прозвучали нецензурные выражения. Адвокат Полиховича Светлана Сидоркина просила суд провести оценку всей речи своего подзащитного, а не отдельных фраз. Однако суд не приобщил к делу расшифровку всей речи.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

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