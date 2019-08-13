У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор
Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ахмедов до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. В «Республике» он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет.
Основная причина нового назначения — компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, пояснила пресс-служба «Республики». На новой должности ему предстоит заняться развитием и улучшением финансовых показателей, добавила она.
Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов».