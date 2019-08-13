У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор

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Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге

Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».

Полихович – фигурант «болотного дела». Он участвовал в митинге 6 мая 2012 г. на Болотной площади, переросшем в столкновения демонстрантов с полицией. Полихович был осужден за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти на 3,5 года лишения свободы. В октябре 2015 г. суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. После освобождения Полихович занялся правозащитной деятельностью и стал участником проекта «ОВД-инфо».

На проспекте Сахарова Полихович выступил со сцены с речью, в которой сравнил дело о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля, с «болотным делом». «Я в ярости от того, что история повторяется. Я в ярости от того, что на улицах Москвы анонимные люди в шлемах, масках и доспехах бьют беззащитных», – заявил он. Также в его речи прозвучали нецензурные выражения. Адвокат Полиховича Светлана Сидоркина просила суд провести оценку всей речи своего подзащитного, а не отдельных фраз. Однако суд не приобщил к делу расшифровку всей речи.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.