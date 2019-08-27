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Johnson&Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Суд штата Оклахома признал компанию Johnson&Johnson (J&J) причастной к эпидемии опиоидной зависимости в США и обязал ее возместить ущерб в размере $572 млн, сообщает Reuters.

Дело против J&J было заведено прокурором штата. В иске утверждалось, что компания способствовала опиоидному кризису, преуменьшая при продвижении риски привыкания к ее обезболивающим. Это привело к росту смертности от передозировки в Оклахоме. Прокурор оценил ущерб в $17 млрд.

J&J планирует обжаловать приговор. В компании заявили, что ее маркетинговая кампания была основана на научных исследования, а ее обезболивающие — Duragesic и Nucynta — занимали небольшую долю рынка в штате.

В 2017 г. президент США Дональд Трамп распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом. Она рекомендовала ему объявить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за употребления опиатов.