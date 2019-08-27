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Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС), принадлежащая «Ростеху», подтвердила «Ведомостям» подачу иска к Boeing в суд округа Кук города Чикаго.

Ранее Financial Times со ссылкой на иск сообщила, что сумма исковых претензий составляет $225 млн. АКС в иске требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов Boeing 737 Max 8, вернуть $35 млн предоплаты и возместить недополученную прибыль в размере $75 млн и ущерб на $115 млн, писала газета.

737 Max представляет собой новейший среднемагистральный лайнер в линейке Boeing. Поставки и полеты самолетов данной модели были приостановлены в марте этого года после второй за год авиакатастрофы с лайнером этого типа: в октябре 2018 г. разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а 10 марта – лайнер Ethiopian Airlines. В первой авиакатастрофе погибло 189 человек, во второй – 157 человек. Расследования катастроф продолжаются, но ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной крушения мог стать сбой новейшей системы предотвращения сваливания. Предположительно эта система направила самолеты вниз после взлета, а пилоты не успели среагировать.

В иске АКС утверждает, что катастрофы стали следствием безответственных действий и решений Boeing, которые выразились в дефектном проекте самолета и утаивании критически важной информации. Boeing ради успешных продаж скрыл информацию о летной годности лайнера от потребителей по всему миру, считают в АКС.

О том, что АКС заказала 35 самолетов 737 Max, ранее не сообщалось. Стоимость одного лайнера составляет около $60 млн, все самолеты АКС обойдутся в $2,1 млрд.