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Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости
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Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС), принадлежащая «Ростеху», подтвердила «Ведомостям» подачу иска к Boeing в суд округа Кук города Чикаго.

Ранее Financial Times со ссылкой на иск сообщила, что сумма исковых претензий составляет $225 млн. АКС в иске требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов Boeing 737 Max 8, вернуть $35 млн предоплаты и возместить недополученную прибыль в размере $75 млн и ущерб на $115 млн, писала газета.

737 Max представляет собой новейший среднемагистральный лайнер в линейке Boeing. Поставки и полеты самолетов данной модели были приостановлены в марте этого года после второй за год авиакатастрофы с лайнером этого типа: в октябре 2018 г. разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а 10 марта – лайнер Ethiopian Airlines. В первой авиакатастрофе погибло 189 человек, во второй – 157 человек. Расследования катастроф продолжаются, но ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной крушения мог стать сбой новейшей системы предотвращения сваливания. Предположительно эта система направила самолеты вниз после взлета, а пилоты не успели среагировать.

В иске АКС утверждает, что катастрофы стали следствием безответственных действий и решений Boeing, которые выразились в дефектном проекте самолета и утаивании критически важной информации. Boeing ради успешных продаж скрыл информацию о летной годности лайнера от потребителей по всему миру, считают в АКС.

О том, что АКС заказала 35 самолетов 737 Max, ранее не сообщалось. Стоимость одного лайнера составляет около $60 млн, все самолеты АКС обойдутся в $2,1 млрд.

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ЦИК может распустить свой экспертный совет

Ведомости
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Центризбирком повторно отменил заседание Научно-экспертного совета на котором, как ожидалось, сегодня должны были обсудить особенности московской кампании.

«К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

На одном из последних заседаний Комиссии Председатель ЦИК России Элла Памфилова пообещала в рамках заседания Научно-экспертного совета обсудить вопрос отказа в регистрации кандидатов: «Приглашаем всех критиков, всех, кому есть что сказать, на открытую дискуссию, где каждый сможет высказать свои аргументы и нам оппонировать. Надеюсь, никто из наших критиков не испугается, придет, и мы проведем открытую полемику», — говорила она.

Заседание планировали провести еще на прошлой неделе, однако внезапно обнаружилось что многие члены совета в отпуске, либо задействованы в избирательных кампаниях в регионах. Повторная попытка также оказалась неудачной. В итоге в ЦИКе задумались «о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета при ЦИК России». Этот вопрос будет рассмотрен комиссией в ближайшее время, сообщила пресс-служба ЦИК.

Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 году. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров. Новый состав экспертного органа сократили с 200 до 77 человек, в него вошли представители профессуры, политологи, политтехнологи, социологи, члены Совета по правам президента и представители движения «Голос».

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«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Ведомости
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Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос». Корабль доставил на МКС экипаж из трех человек, а также робота Skybot F-850, известного как «Федор».

«Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки. Первая, утром 24 августа, оказалась неудачной из-за сбоя радиооборудования на МКС. Через два дня другой корабль, «Союз МС-13» успешно перестыковался со «Звезды» на малый исследовательский модуль «Поиск», и причал был освобожден для «Союза МС-14». Тогда руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснял, что кораблю с «Федором» будет проще пристыковаться к «Звезде», поскольку в этом модуле больше возможностей для контроля с Земли.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Это робот, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Он предназначен для опасных операций на борту космических аппаратов, а также для работы в открытом космосе. «Федора» доставили на МКС для проведения эксперимента «Испытатель», в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной системы в космосе. На МКС он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Планируется, что робот вернется на Землю в сентябре.

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Бизнес
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«Ренова» решила выйти из бизнеса по выращиванию овощей в теплицах

Ведомости
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Компания «Гринхауз» подала в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) ходатайство о покупке долей в уставном капитале ООО «Теплицы регионов», пишет РБК. В течение месяца служба должна рассмотреть заявку.

Бенефициарами ООО «Гринхауз» являются Александр и Дмитрий Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы – основатели и владельцы агропромышленной группы «Долина овощей». «Теплицы регионов» – это проект владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, отмечает РБК. В конце прошлого года «Ренова» снизила долю в ООО «Теплицы регионов» – сейчас структуре «Реновы» принадлежит только 49%, 51% компании принадлежит АО «Комплекспром», бенефициаром которого является Светлана Климентьева, уточняет издание. Дмитрий Лашин подтвердил РБК, что «Долина овощей» собирается купить долю в «Теплицах регионов» с целью «стратегического управления». Сумму сделки и ее условия Лашин не раскрыл. По его словам, купить актив предложила сама «Ренова».

Представитель «Реновы» сообщил РБК, что группа выходит из «Теплиц регионов», так как эта инвестиция не является больше приоритетной и профильной. Сумму сделки он также не раскрыл. Источник издания, близкий к сделке, сообщил, что помимо пакета Вексельберга «Гринхауз» также купит 2% «Теплиц регионов» у АО «Комплекспром».

Представитель «Теплиц регионов» объяснил смену собственников тем, что сейчас инвестиционная фаза в строительство теплиц завершается и начинается операционная фаза развития бизнеса, для которой необходимы отраслевая экспертиза и глубокое знание отрасли.

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад. В феврале 2017 г. группа сообщила о планах построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия: Свердловской области, Республике Коми, Пермском крае и Чувашии. В строительство теплиц «Ренова» собиралась инвестировать 25 млрд руб.

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Недвижимость
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«Коммерсантъ» узнал о планах переезда в «Москва-сити» 14 министерств

Ведомости
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В деловой центр «Москва-сити» вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переедут еще 14 министерств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из федеральных чиновников. По его информации, 27 августа состоится первое совещание с представителями министерств и подведомственных структур по этому вопросу у министра экономического развития Максима Орешкина, отвечающего за процесс переезда. В начале лета министр говорил, что в «Москва-сити» могут переехать практически все министерства. Однако, по словам неназванного чиновника, речь идет о поиске площадей в деловом центре практически для всех ведомств, кроме МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Росархива.

В пресс-службе Минэкономразвития не стали комментировать данную информацию.

Весной этого года в «Москва-сити» переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Для этих ведомств еще в 2017 г. были приобретены помещения общей площадью около 75 000 кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмента». Агентом сделки был Дом.РФ, занявший на рынке около 35 млрд руб. Эта сумма будет возвращена за счет продажи старой недвижимости министерств. Дом.РФ выступит также агентом по продаже этих объектов. По аналогичной схеме будут проходить сделки по переезду и других министерств, уточнил источник. В Дом.РФ отказались прокомментировать данную информацию.

По словам одного из источников газеты, концентрация министерств в «Москва-сити» позволит снизить транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания. Сейчас общая площадь зданий 14 ведомств в различных частях Москвы составляет около 600 000 кв. м. В «Москва-сити» они займут от 350 000 до 400 000 кв. м, отметил он. По его словам, оптимизация площадей произойдет за счет создания опен-спейсов, будут снижены расходы на их содержание.

Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи

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Финансы
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В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомости
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В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. В ЦБ и НСПК, которая является оператором системы, подтвердили, что эта инициатива обсуждается, но раскрывать подробности не стали. В платежном сервисе Qiwi рассказали, что работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле.

Как будет реализован прием наличных в рамках СБП, неизвестно, отмечает газета. Он может осуществляться через терминалы и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов, предположил директор «Золотой короны» Иван Ситнов.

Востребованность такого сервиса может быть невысокой, потому что доля оборота наличных за последние годы значительно снизилась, считают в ВТБ. Однако, по мнению участников рынка, целью введения приема наличных в рамках СБП может быть усиление контроля за платежами граждан и за «оцифровкой» наличных, отмечает «Коммерсантъ».

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

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Политика
Новости

Американскому сенатору отказали в российской визе

Ведомости
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Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе. Джонсон планировал посетить страну в составе двухпартийной делегации конгресса и встретиться с российскими чиновниками, а также представителями общественных организаций и американского бизнеса.

Джонсон – один из авторов резолюции, призывающей к защите свободной навигации в Керченском проливе и сворачиванию проекта газопровода «Северный поток – 2». Он также был соавтором законопроекта, в котором предлагалось оказать финансовую помощь Центральной и Восточной Европе для преодоления зависимости от российского газа.

В мае Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. В МИД России пояснили, что она была внесена в черный список, который был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме.

Политика
Новости

ЦИК во второй раз отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму

Ведомости
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ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором должны были обсуждать выборы в Мосгордуму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома. Оно было запланировано на 27 августа.

Отмена заседания связана с недостаточным количеством оппонентов. В ЦИК утверждают, что большая часть совета и «критически настроенных» политологов и обозревателей по разным причинам не откликнулись на приглашение принять участие в дискуссии.

Провести расширенное заседание экспертного совета с участием политологов и экспертов, у которых возникли претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, предлагала председатель ЦИК Элла Памфилова. Изначально оно было назначено на 14 августа, но заседание отменили, потому что большая часть членов совета находилась в отпусках.

Ранее большинству оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму, в том числе Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой, Любови Соболь и др. Они подали жалобы на отказ в ЦИК, но они не были удовлетворены.

Авто
Новости

Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Ведомости
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Бывший председатель наблюдательного совета Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Информацию о его смерти подтвердила жена Урсула Пиех, ее обращение опубликовала газета Handelsblatt.

Пиех «неожиданно» умер 25 августа, рассказала его жена. По информации Bild, ему стало плохо в ресторане. Его отвезли в больницу в Розенхайме, где он умер.

Пиех – внук основателя Porsche Фердинанда Порше. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию, столкнувшуюся в начале 1990-х с проблемами, в глобального игрока, владеющего дюжиной разноплановых марок – от мотоциклов Ducati до грузовиков Scania и от бюджетных Skoda до суперкаров Bugatti.

Бизнес
Новости

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомости
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Суд штата Оклахома признал компанию Johnson & Johnson (J&J) причастной к эпидемии опиоидной зависимости в США и обязал ее возместить ущерб в размере $572 млн, сообщает Reuters.

Дело против J&J было заведено прокурором штата. В иске утверждалось, что компания способствовала опиоидному кризису, преуменьшая при продвижении риски привыкания к ее обезболивающим. Это привело к росту смертности от передозировки в Оклахоме. Прокурор оценил ущерб в $17 млрд.

J&J планирует обжаловать приговор. В компании заявили, что ее маркетинговая кампания была основана на научных исследованиях, а ее обезболивающие – Duragesic и Nucynta – занимали небольшую долю рынка в штате.

В 2017 г. президент США Дональд Трамп распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом. Она рекомендовала ему объявить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за употребления опиатов.

Политика
Новости

Постпред России в Вене связал испытания под Северодвинском с действиями США

Ведомости
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Произошедшая под Северодвинском 8 августа авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Проводившиеся испытания были связаны с разработкой оружия, которое Россия была вынуждена начать создавать «в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 г. из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», отметил Карпов. Он подчеркнул, что нет никакой опасности для жизни и здоровья местного населения, а радиационный фон в Архангельской области находится на нормальном уровне.

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет», – заявил дипломат.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет. 13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Министр обороны США Марк Эспер 22 августа заявил, что произошедший на военном полигоне в Архангельской области взрыв связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

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Технологии
Новости

Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения

Ведомости
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Россия обсуждает с Huawei возможность установки российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты этой китайской компании для переписи населения. Об этом Reuters рассказали два источника, знающих о переговорах.

В июне замминистра связи Михаил Мамонов рассказывал, что Минкомсвязи рассчитывает провести переговоры о вариантах сотрудничества с Huawei, в частности об использовании «Авроры» в оборудовании китайской компании. В начале августа правительство России назначило владельца операционной системы – «Ростелеком» – единственным закупщиком планшетов с российской ОС для переписи населения. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 г.

Как рассказал Reuters один из источников, в настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 000 планшетов Huawei к 1 августа 2020 г. Это рассматривается как первый этап внедрения ОС на устройствах Huawei, отметил собеседник издания. Второй источник рассказал, что Huawei проявила заинтересованность и показала образцы планшетов, которые могли бы использоваться.

«Темы и ход переговоров мы не комментируем по причине их конфиденциальности», – заявил «Ведомостям» представитель Huawei. Вопросы взаимодействия Huawei и «Ростелекома» как владельца «Авроры» обсуждаются, сообщил представитель «Ростелекома». Рассматриваются различные варианты сотрудничества, добавил он, отказавшись раскрыть детали.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.

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