Третья взлетно-посадочная полоса начнет работать в «Шереметьево» 1 сентября
Аэропорт «Шереметьево» откроет третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сроки ее ввода в эксплуатацию ранее неоднократно переносились.
Решение о создании новой полосы в «Шереметьево» было принято еще в 2009 г. Ее планировалось открыть к чемпионату мира по футболу 2018 г., но затем срок перенесли на март 2019 г.
Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко рассказывал «Ведомостям», что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в 2018 г., чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.