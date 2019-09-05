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McDonald’s анонсировал открытие ресторана сети во Владивостоке

На Дальнем Востоке откроется несколько ресторанов сети McDonald’s. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор российского McDonald’s Марк Карена. В частности, ресторан появится во Владивостоке, сообщил он.

По его словам, на следующий год инвестиции в строительство нескольких ресторанов составят минимум 1 млрд руб. Это будут прямые инвестиции компании, отметил он, предположив при этом, что они могут вырасти.

Точное количество точек и места, где они будут расположены, Карена не назвал.

«Мы очень заинтересованы в развитии локальных производителей. Например, вся рыба для ресторанов на Дальнем востоке будет поставляться из Охотского моря. Мы планируем закупать еду и у локальных поставщиков» — заявил Карена. Он подчеркнул, что рассчитывает на существенную прибыльности бизнеса на Дальнем Востока. По его словам, он видит у рынка большой потенциал.

На Дальнем Востоке ресторанов сети McDonald's в настоящее время нет. В 2016 г. Алексей Семенов, занимавший тогда должность управляющего директора McDonald's в России, говорил, что открытие ресторанов сети следует ждать не ранее чем через пять лет. «Пока самая восточная точка, куда мы смогли дойти, это Новокузнецк [Кемеровская область]», — подчеркнул он тогда.