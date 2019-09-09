Бизнес

Новости

Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно китайских компаниях идет речь, газета не уточняет. На данный момент ВТБ принадлежит 21,68% En+, напоминает FT.

По словам одного из источников, стороны еще не начали обсуждать детали сделки, однако к ней «серьезный интерес с обеих сторон». Несмотря на это, соглашение о заключении сделки может быть не достигнуто, добавил он. По словам второго источника, китайские компании заинтересовались долей в En+ в первую очередь из-за экологических проблем в стране, которые усилили стремление к низкоуглеродистым промышленным активам. Китайские компании хотят увеличить свое присутствие на российском рынке возобновляемой энергетики (En+ принадлежат гидроэлектростанции), сказал он.

«Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Официально En+ не комментирует данную информацию.

En+ является холдинговой структурой производителя алюминия UC Rusal. Весной прошлого года в отношении этих компаний и их основателя Олега Дерипаски минфин США ввел санкции. В январе текущего года En+ и UC Rusal вышли из-под санкций после отказа Дерипаски от акционерного и управленческого контроля.

На данный момент у En+ нет контролирующего акционера: Дерипаске принадлежит 44,95% после передачи части его доли ВТБ и фонду «Вольное дело», а также обмена с швейцарским трейдером Glencore. Бизнесмен имеет право голосовать не более чем 35% акций En+. Права голоса по акциям, переданным ВТБ, находятся у американских трасти. Ранее Glencore получил 10,55% в En+ в обмен на пакет акций в UC Rusal. Бывшие члены семьи Дерипаски имеют в собственности 6,7% акций En+, фонд «Вольное дело» контролирует 3,22%, в свободном обращении на бирже еще около 9,4% акций.